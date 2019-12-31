



iPhone'da ekran rengini değiştirmek mümkündür. Gereksinimlerinize bağlı olarak iPhone'da renkleri tersine çevirebilirsiniz (belirli parlak renklere karşı hassasiyetiniz varsa ekranı okumayı kolaylaştırır), beyaz noktayı azaltabilirsiniz veya renk filtreleri uygulayabilirsiniz.

iPhone'da Ekran Rengini Değiştirmek

Renkleri Tersine Çevirmek

Işık veya renk hassasiyetiniz varsa, göz yorgunluğunu azaltmak için iPhone'unuzun ekranındaki renkleri tersine çevirebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın. "Genel" e ve ardından "Erişilebilirlik" e dokunun. Ekran ve Metin Puntosu sayfasında "Renkleri Tersine Çevirme" ye dokunun. Renkleri Tersine Çevir sayfasında, uygun düğmeyi kullanarak Klasik veya Akıllı Ters Çevir arasında seçim yapın.

iPhone'da Beyaz Noktayı Azaltmak

iPhone'unuzdaki renkler çok parlaksa ve gözlerinizi rahatsız ediyorsa, ekranı parlaklık kaydırıcısıyla kısmanıza gerek yoktur, zira her şeyi daha karanlık ve görmesi zor hale getirir. Bunun yerine beyaz noktayı azatltın:

Ayarlar uygulamasını başlatın. "Genel" e ve ardından "Erişilebilirlik" e dokunun. Ekran ve Metin Puntosu'nu seçin. Erişilebilirlik sayfasında "Beyaz Noktayı Azalt" ı açın. En uygun beyaz noktayı seçmek için kaydırıcıyı kullanın.

iPhone'da Renk Filtreleri ve Renk Tonu Nasıl Değiştirilir?

Renk körlüğü ve ışık hassasiyetine uyum için iPhone'unuzdaki renkleri ayarlayabilirsiniz.





Ayarlar uygulamasını başlatın. "Genel" e ve ardından "Erişilebilirlik" e dokunun. Erişilebilirlik sayfasında "Ekran ve Metin Puntosu" na dokunun. "Renk Filtreleri" ne dokunun. Düğmeyi sağa kaydırarak "Renk Filtreleri" ni açın. En uygun renk filtresini seçin. Birkaç seçenek vardır: Protanopisi olan kullanıcılar "Kırmızı / Yeşil Filtre" ye dokunmalıdır.

Döteranopisi olan kullanıcılar "Yeşil / Kırmızı Filtre" ye dokunmalıdır.

Tritanopisi olan kullanıcılar "Mavi Sarı Filtre" ye dokunmalıdır.

Belirli ışık veya renk hassasiyetine sahip kullanıcılar "Renk Tonu" na dokunmalıdır. Seçim yaptıktan sonra, renk efektini özelleştirmek için ekranın altındaki "Yoğunluk" kaydırıcısını kullanabilirsiniz.

iPhone'da ekran rengini değiştirme adımlarına yer verdik.

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