



iPhone'dan yurt dışı araması yapabilirsiniz. iPhone ile uluslararası bir numarayı aramak için operatörünüzden aldığınız pakette bu özelliğin desteklenmiş olması gerektiğini unutmayın. Yurt dışı araması yapmak çoğu kez ekstra ücrete mal olabilir.

iPhone'da Yurt Dışını Aramak

iPhone'unuzda yeşil arka plan simgeli Telefon uygulamasını başlatın.

Aramak istediğiniz yurt dışı numarasını yazabileceğiniz ekrana erişmek için Tuş Takımı düğmesini seçin.

Uluslararası bir arama yapmak için, numarayı çevirmeye başlamadan önce + tuşuna basın. Bu işlemi "+" görünene kadar 0 tuşunu basılı tutarak yapılabilir.

Aramak istediğiniz numara için uygun ülke kodunu ve ardından yerel numarayı ekleyin. Örneğin, İngiltere'den birisini aramak istiyorsanız, 0 (+), 44 ve ardından uluslararası yerel numarayı yazmanız yeterlidir.

Aramayı yapmak için numaranın tamamını yazdıktan sonra yeşil düğmeye basın.

Hızlı Arama Yapmak İçin iPhone'a Uluslararası Bir Numara Kaydetmek

Uluslararası numara, sık sık arayacağınız bir numaraysa, cep telefonunuza normal bir kişi numarası gibi ekleyebilirsiniz. Sadece o ülkenin arama kodunu da eklemeyi unutmayın.

Bunu yapmak için, arama bittiğinde iPhone'dan Telefon uygulamasını başlatın ve son aramalarınızı görmek için "Son Aramalar" ı seçin. Kaydetmek istediğiniz numaranın yanındaki bilgi düğmesini (i) seçin, ardından "Yeni Kişi Oluştur" a basın ve yurt dışı kişisinin uluslararası bilgilerini yazın.





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