



Telefonunuzu taşınabilir müzik oynatıcısı olarak kullanmak istiyorsanız, iPhone'un hangi ses formatlarını desteklediğini bilmek önemlidir. Şarkılarınızı CD'lerden, sayısallaştırılmış kasetlerden, torrent sitelerinden vb. indirdiğinizde müzik koleksiyonunuzda birbirinden farklı formatlarda ses ve müzik dosyaları olması ihtimali yüksektir.

iPhone Hangi Müzik Ses Formatlarını Destekler?

Bunlar iPhone'un kullanabileceği ses formatlarıdır:

Dosya uzantısı Dosya formatı Açıklama AAC AAC-LC Düşük bit hızlı uygulamalar için optimize edilmiş kayıplı ses formatı AAC HE-AAC ve HE-AAC v2 Her iki sürüm de medya oynatıcılar, müzik akışı ve internet radyoları için iyi olan kayıplı sıkıştırma formatlarıdır. AAC AAC Korumalı iTunes'dan 2009'dan önce yayımlanan tüm şarkılar bu formattaydı. Digital Right Management (DRM) içeren kayıplı bir biçim. Bunları CD'lere yazamazsınız. M4A Apple Kayıpsız Hiçbir müzik parçası kalitesini düşürmez. FLAC'a benzer. FLAC FLAC Dijital sesin kayıpsız sıkıştırılmasını sağlar. Ayrıştırıldığında, ses orijinalle aynıdır. WAV, AIFF, AU, PCM Linear PCM Genellikle ses CD'lerinde kullanılır, veriler sıkıştırılmaz, bu nedenle dosyalar büyüktür, ancak kalitesi iyidir. MP3 MP3 Lossy format, and the most popular of the audio types used for digital music. AC3 Dolby Digital Altı kanala kadar müzik çalmayı destekleyen kayıplı format. Dolby Digital Plus (E-AC-3) Daha fazla bit hızı ve daha fazla ses kanalı desteği sunan gelişmiş Dolby Digital sürümü. AA Audible formats (2, 3, ve 4) Kayıplı format, 2 olan 8 kbps ses iletir ve AM radyo gibidir. Format 3, 16 kbps ses iletir ve FM radyoya eşittir. Format 4, 32 kbps ses iletir ve MP3'e benzerdir. AAX Audible Enhanced Audio Sıkıştırılmamıştır ve 64 kbps kalitededir, ses olarak CD kalitesinde kabul edilir. AA 2, 3 ve 4'ten daha üstün ses kalitesi verir. Büyük yer kaplarlar.

iPhone'da Kayıplı ve Kayıpsız Ses Sıkıştırma Formatları

Kayıplı sıkıştırmada ses kaydındaki duraklamalar ve boşluklardaki bilgiler kaldırılır, bu da kayıplı dosyaları kayıpsız veya sıkıştırılmamış dosyalardan çok daha küçük yapar.





Yüksek kaliteli sese önem veriyorsanız müziğinizi kayıplı bir biçime dönüştürmek istemezsiniz. Ancak, çoğu dinleyici için kayıplı formatta müzik dinlemekte problem yoktur. Zira konu iPhone olduğunda müzik kalitesinden ziyade müziğin kapladığı alan daha önemli oluyor.

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