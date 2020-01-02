



Samsung, yeni orta sınıf M modelleri üzerinde çalışıyor ve bunlar önümüzdeki yıl piyasaya sürüldüklerinde hem online hem de çevrimdışı perakendeciler üzerinden satışa sunulacak. Şimdilik ortaya çıkan söylentiler, M11, M21 ve M31'in yolda olduğu ve isimlerinin ima ettiği gibi, sırasıyla M10, M20 ve M30'un halefleri olacakları yönünde.

Samsung Galaxy M11, M21 ve M31 Geliyor

Bugün yayımlanan yeni bir rapor, Galaxy M21'e biraz daha ışık tutuyor ve model numarasının SM-M215F olduğunu bize bildiriyor. Uygun fiyatlı telefon 64 ve 128GB dahili depolama seçeneklerine sahip olacak, bu da M20'deki 32 ve 64GB arasındaki seçim imkanına kıyasla önemli bir yükseltme.

Beklenen diğer değişimler ve özellikler arasında One UI 2.0, Android 10 işletim sistemi ve Samsung'un Exynos 9610 veya 9611 yonga seti var. Ayrıca üçlü arka kamera kurulumu da olacak. Yeni M11, M21 ve M31'i hangi renklerde satın alabileceğinizi merak ediyorsanız, ayrıntılar belli oldu.

Yeni cihazların her üçü de mavi ve siyah renkte sunulacak ve her birinde özel bir üçüncü renk olacak. M11 menekşe ve M21 yeşile sahip olurken M31'de kırmızı özel rengi olacak. Şirket, bu renk seçeneklerini lansmandan sonraki bir tarihte satışa sunmayı seçebilir.





M10 ve M20'nin geçen yıl Ocak ayında açıklandığı düşünülürse üçlünün çıkış yapacağı tarihin yakın olduğu tahmin ediliyor. Uygun fiyatlı Samsung telefon arayanlar ve bu cihazlardan birini almayı düşünenler mutlaka M11, M21 veya M31'i beklemeli.

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