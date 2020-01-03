



Çin'de üretilen malların kötü olduğu gerçeği artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Telefon tarafında da durum değişti. En iyi ve en iddialı Android telefonlar artık Huawei, Oppo, Xiaomi ve benzer Çinli markalardan geliyor. Aşağıda 2020'de en iyi Çinli telefonları sıraladık.

2020'de En İyi Çinli Telefonlar

Oppo Reno Ace

Fiyat: 550 $

Bir akıllı telefonda şimdiye kadar görülen en hızlı şarjla donatılmış olan bu Çinli telefon, yarım saatten kısa sürede tamamen şarj olmasını sağlayan 65W şarj cihazıyla geliyor. Oppo Reno Ace bambaşka bir canavar. Cihaz 4000 mAh pile sahip.

Xiaomi Mi Note 10

Fiyat: 550 $

Dünyanın 108 megapiksel kameralı ilk telefonu olan Mi Note 10 büyük ekran ve görüntü kalitesi söz konusu olduğunda gerçekten çığır açıyor. Telefon cam ve metal bileşenli bir gövdeye, güzel bir AMOLED ekrana ve minimal çerçevelere sahip. 5260 mAh bataryası sınıfında rakipsiz.

Honor View 30

Fiyat: 500 $

Honor, fiyat – performans tarafında en iyi modellerden bazılarını üretiyor. Huawei alt markasının Honor View 30'u Kirin 990 işlemci ile geliyor. Evet, Huawei Mate 30 Pro ile aynı çipset ve telefon buna rağmen 500 doların altında satılıyor. 5G bağlantısı da oldukça başarılı.

Xiaomi Mi 9T Pro

Fiyat: 400 $





Xiaomi'nin bir başka harika modeli olan Mi 9T Pro, rakiplerinin yarısından daha ucuza satılan uygun fiyatlı bir amiral gemisi.

Gorilla Glass 5 korumalı ekranı, büyük, 6.4 inç AMOLED paneli, seçtiğiniz modele bağlı olarak 6GB veya 8GB RAM'i ve Snapdragon 855 gibi en hızlı çiplerden birine sahip. Ayrıca üçlü kamera sistemi var: 48MP ana sensör, 2X zoom telefoto lens ve ultra geniş açı lens.

Xiaomi Redmi Not 8 Pro

Fiyat: 250 $

Sadece 250 $ fiyatla satışa sunulan bu telefon performansı ve tasarımıyla bir amiral gemisi gibi görünüyor. Telefon MediaTek G90T yongası tarafından destekleniyor ve MediaTek adını görmekten korkuyor olabilirsiniz, ancak bu çip bulunduğu fiyat aralığında ciddi şekilde iddialı durumda. Hem günlük performans hem de oyun gibi ağır iş yüklerini uygun fiyata yerine getiriyor.

Kamerası da kötü değil: 64MP ana lens, ultra geniş kamera, özel bir makro kamera ve bir derinlik sensörü var.

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