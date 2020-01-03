



Apple henüz tasarımı tamamlamadı ancak iddialar şirketin 2020'de iPhone 9 / iPhone SE 2 gibi bir modelle geleceği yönünde. Sızıntılara göre Apple yeni iPhone 9 / iPhone SE 2'yi ya 5.5 inç ekranlı ve kalın çerçeveli bir model ya da 6.1 inç dar ekranlı bir model yapacak. Her iki durumda da Apple iPhone 8 Plus'ın veya iPhone XR'nin yenilenmiş bir sürümünü satışa sunmuş olacak.

Apple 2020'de 6 iPhone'la Gelebilir

Bazı güçlü kaynaklar bunun iPhone 9'un yükseltilmiş bir versiyonu olacağı yönündeki iddialarda bulunuyor. Cihazların A14 yerine geçen yılın A13 çipi ile geleceği söylenmekte.

Apple'ın 2020'deki yeni iPhone ürün gamı ​​şöyle görünecek:





iPhone 9 Plus'ın da listeye eklenmesiyle, Samsung veya Huawei'ye benzer şekilde Apple'ın hemen her fiyat noktasında bir iPhone'u olmuş olacak.

iPhone 9 : Kalın çerçevelerle ve Touch ID ile eşleştirilmiş 4.7 inç LCD ekranı olacak. A13 Bionic ve 3GB RAM ile tek bir arka kamerası bulunacak. Raporlar, 399 dolardan satış yapacağını ve iPhone 8 serisinin yerini alacağını gösteriyor.

: Kalın çerçevelerle ve Touch ID ile eşleştirilmiş 4.7 inç LCD ekranı olacak. A13 Bionic ve 3GB RAM ile tek bir arka kamerası bulunacak. Raporlar, 399 dolardan satış yapacağını ve iPhone 8 serisinin yerini alacağını gösteriyor. iPhone 9 Plus : İnce çerçeveler ve Touch ID ile birleştirilmiş 5.5 / 6.1 inç LCD ekran. 3GB RAM ve A13 Bionic veya A14 Bionic ile birlikte tek bir arka kamera olması bekleniyor. 499 dolarlık bir fiyat noktası çok muhtemel.

: İnce çerçeveler ve Touch ID ile birleştirilmiş 5.5 / 6.1 inç LCD ekran. 3GB RAM ve A13 Bionic veya A14 Bionic ile birlikte tek bir arka kamera olması bekleniyor. 499 dolarlık bir fiyat noktası çok muhtemel. iPhone 11 : Face ID ve çift kamera kurulumunun eşlik ettiği 6.1 inç LCD ekrana sahip. Apple A13 Bionic telefona güç veriyor ve 2021'in başlarında 599 dolar fiyata çekilmiş olacak.

: Face ID ve çift kamera kurulumunun eşlik ettiği 6.1 inç LCD ekrana sahip. Apple A13 Bionic telefona güç veriyor ve 2021'in başlarında 599 dolar fiyata çekilmiş olacak. iPhone 12 ve 12 Plus : Face ID ve çift kamera özellikleriyle eşleştirilmiş kompakt 5.4 inç ve 6.1 inç OLED ekranlara sahip olacaklar. Apple'ın yeni A14 Bionic çipsetini kullanacaklar ve 649 $ ile 749 $ fiyat noktalarında bulunacaklar.

: Face ID ve çift kamera özellikleriyle eşleştirilmiş kompakt 5.4 inç ve 6.1 inç OLED ekranlara sahip olacaklar. Apple'ın yeni A14 Bionic çipsetini kullanacaklar ve 649 $ ile 749 $ fiyat noktalarında bulunacaklar. iPhone 12 Pro ve Pro Max: Android ile yarışır ince çerçeveler ve yeniden tasarlanmış çentikler ile birlikte cihazlar büyük 6.1 inç ve 6.7 inç OLED paneller sunacak. Yeni bir 3D algılama sistemini kullanan bir üçlü kamera düzeneği de mevcut olacak. Bu telefonlar sırasıyla 1.049 $ ve 1.149 $'dan satılacak.

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