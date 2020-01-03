



iPhone'unuzu kurarken iCloud'a giriş yapmadıysanız, "Başka bir iCloud hesabında oturum açın" bölümünü kullanabilirsiniz. Ancak mevcut bir iCloud hesabından farklı bir hesaba geçmek istiyorsanız, iCloud hesabınızdan çıkış yaparak işe başlayın ve ardından aşağıdakileri izleyin.

iPhone'da iCloud Hesabını Değiştirmek

Mevcut iCloud Hesabından Çıkış Yapmak

iCloud hesabınızdan çıkış yapmaya hazır olduğunuzda, uymanız gereken talimatlar şunlardır:

Ayarlar uygulamanızı başlatın.

Üst taraftaki adınızı seçin.

Sonraki ekranın altına doğru hızlıca kaydırın ve "Oturumu Kapat" ı seçin.

"iCloud'da Oturumu Kapat" ı seçin.

Oturumu kapatmadan önce Oturumu Kapat'ı bir kez daha seçmeniz istenir.

iPhone'da Farklı bir iCloud Hesabında Oturum Açmak

Yeni bir iPhone kurarken Apple Kimliğinizi yazmanız istenir. Bu, iCloud hesabınızın kilidini açacak e-posta adresi ve şifredir. Hiç hesabınız yoksa, cihazınızda yeni bir hesap oluşturun.

iPhone'da yeni bir hesapta veya başka bir iCloud hesabında oturum açmak için şu talimatlara uyun:





iOS aygıtınızda Ayarlar'ı başlatın.

Oturum Aç'ı seçin.

Kullanmak istediğiniz Apple Kimliğini ve şifresini girin.

Apple Kimliğiniz, iTunes ve App Store'lara erişme şifrenizdir. Oturum açtıktan sonra, hesabınız anında iCloud'a ve mağazalara bağlanacaktır.

iTunes ve App Store İçin Başka Bir Hesapta Oturum Açmak

iCloud ve iTunes & App Store satın alımlarında farklı iCloud hesabıyla oturum açma özelliğini kullanmak da mümkündür.

iCloud'da oturum açtıktan sonra Ayarlar'a dönün.

Adınızı seçin.

Aşağı kaydırın ve iTunes ve App Store'u seçin.

Apple Kimliğinizi seçin.

Görünecek ekranda Oturumu Kapat'ı seçin. Anında çıkış yapacaksınız.

Oturum Aç'a dokunun.

Görünen pencerede, iTunes ve Uygulama Mağazaları için kullanmak istediğiniz Apple Kimliği ve şifresini yazın.

Bu işlem iPhone'un cihaz verilerini farklı bir iCloud hesabında saklarken aynı zamanda iTunes ile App Store için farklı iCloud hesabını kullanmasını sağlar.

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