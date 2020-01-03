



iPhone'un konumu hatalı göstermesi sorununu ele alıyoruz. iPhone'da konum servislerinin daha iyi çalışmasını sağlamak için aşağıdakileri yapabilirsiniz. iPhone'da konum sorunlarının çoğu aşağıdaki adımlarla kolayca düzeltilebilir.

iPhone'un Konumu Hatalı Göstermesi

Konum hizmetleri devre dışı olabilir

Konumunuzu ihtiyaç duymayan uygulamalara göstermemek makul bir harekettir. Ancak, kişisel bilgilerinizi gizlemeye çalışırken konum bilgisinin hatalı davranmasına neden olmuş olabilirsiniz.

Erişim Ayarları.

"Gizlilik" e gidin.

Ekranda "Konum Servisleri" yolunu seçin.

Özelliği açın.

İznin "Kullanırken" olarak ayarlanması konum bilgisinin sadece uygulama açıkken hesaplanmasını sağlar.

iOS cihazınızı güncelleyin

Uzun süredir güncellenmemiş bir iPhone, konum doğruluğu sorununa neden olabilecek yazılım hatalarıyla dolu olabilir. iPhone'unuzda en son yazılım güncellemesinin kurulu olduğunu onaylayın:

Erişim Ayarları.

"Genel" i seçin.

Ekranda "Yazılım Güncelleme" yolunu açın ve iOS'in güncellenip güncellenmediğini onaylayın.

Kullandığınız uygulamayı güncelleyin

Ayrıca, üçüncü taraf uygulamaların da güncellemelerini kontrol etmelisiniz. Yeni bir iOS güncellemesi ile gelen değişikliklerden ötürü uygulamanız artık iPhone konumunu iyi ölçemiyor olabilir.





iOS 13, kullanıcıların uygulamalarını otomatik olarak güncelleyecek olsa da, daha eski bir iOS çalıştırıyorsanız, uygulamaları güncellemek için App Store'a gitmeniz veya ayarlarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

Kötü hücresel veya kablosuz sinyal

iPhone konumunuz, GPS uyduları, en yakın Wi-Fi ağları ve yakın hücresel ağ kuleleri gibi kaynaklardan tahmin edilir. Sinyaliniz güçlü değilse, konumunuz yanlış gösterilebilir. En iyi internet ağına bağlı olduğunuzdan emin olmak için sadece WiFi veya sadece 3G/4G kullanın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum