



Samsung Galaxy S10 Lite'ın geçen ay sızdırılan teknik özellik sayfasında, akıllı telefonun arka tarafında 12MP ultra geniş ve 5MP makro lenslerin olduğu ve bunların 48MP ana kamera ile sunulacağı ortaya çıktı. Şimdi sızdırılan çıkan en son bilgiler, telefonun fotoğraf departmanı tarafında biraz daha bilgi veriyor.

Samsung Galaxy S10 Lite En İyi OIS Özelliği ile Geliyor

Güvenilir sızıntılara imza atan Ice Universe, Samsung'un Galaxy S10 Lite'da, mevcut amiral gemilerinde bulunanlardan daha iyi bir "benzeri görülmemiş OIS" teknolojisi kullanacağını söyledi.

Hesap bu OIS teknolojisi hakkında daha fazla bilgi vermiyor, ancak önceki bir sızıntıdan Samsung'un Galaxy S10 Lite'daki birincil kameranın "tilt-OIS" adlı bir işleve sahip olacağını öğrenmiştik.

Galaxy S10 Lite'ın sızan diğer özellikleri arasında Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor.





S10 Lite, ekranının altında bir parmak izi okuyucusu ve 32MP selfie kamera için bir delik ile gelecek. Delikli Süper AMOLED ekran 6.7 inç ile devasa yapıda olacak ve çözünürlük tarafında ise FHD+ sunulacak. 20:9 en boy oranı ile dar bir cihaz olacağı söylenebilir.

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