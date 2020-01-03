



Xiaomi'nin iki amiral gemisi Mi 10 hazırladığı bildiriliyor ve söylentilere göre, her ikisi de geçen yılın aksine birlikte satışa sunulacak. İkili Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'dan oluşuyor ve Şubat ayı sonlarında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi için hedeflendiği iddia ediliyor.

Xiaomi Mi 10 ve 10 Pro Özellikleri, Fiyat ve Çıkış Bilgisi

Resmi olmayan ayrıntılı şimdi bir teknik özellik sayfası sayesinde ortaya çıktı. Buna göre, Xiaomi Mi 10, 90Hz yenileme hızında ve en az 6.5 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip olacak. Hem Mi 10 hem de Mi 10 Pro, Snapdragon 865 tarafından desteklenecek ve Pro olmayan sürüm 8GB veya 12GB RAM sunacak. Pro ise sadece 12GB ile gelecek.

Xiaomi Mi 10'un, 20MP, 12MP ve 5MP lensleri (muhtemelen ultra geniş, telefoto ve derinlik lensi) ile birlikte 108MP ana kamerası olacağı ve böylece dört kamera sunacağı bildiriliyor. Mi 10, 40W kablolu, 30W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj destekli 4.500mAh bataryaya sahip olacak.

Xiaomi Mi 10 Pro, üçlü 48MP + 12MP + 8MP yardımcı lenslere (ultra geniş, telefoto ve derinlik algılayıcısı kameralar) sahip olacak ve 108MP bir ana kamera bulunduracak. Bunun DxO Mark'tan halihazırda 125 puan aldığı belirtiliyor (DxO, Mi Note 10'a 121 verdi). 4.500mAh bataryası var (farklı bir rapor 4.800mAh olacağını iddia etti), 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarjı destekliyor.





Son olarak sızıntıda Mi 10 Pro'nun hem konfigürasyonları hem de fiyatları belirtiliyor. Xiaomi Mi 10, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB veya 12GB + 256GB olarak gelecek.

Xiaomi Mi 10 Pro, 490 € fiyatla 12GB + 128GB, 530 € fiyatla 12GB + 256GB ve 580 € fiyatla 12GB + 512GB depolama sunacak.

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