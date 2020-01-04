



Amazon, Prime Video uygulamasını yalnızca iPhone ve iPad için değil, Apple TV için de kullanılabilir hale getirdi ve böylece Apple TV ile Amazon içeriğini TV'nizde izlemeyi kolaylaştırdı.

Apple TV, iPhone, iPad'de Amazon Prime Video İzlemek

Amazon Prime Video uygulamasını, doğrudan Apple TV'ye veya iOS cihazınıza yükleyebilirsiniz. Amazon Prime videoları yalnızca Amazon Prime aboneliğiniz varsa erişilebilirdir. Amazon kullanıcıları abone olmadan bazı ücretsiz şovların tadını çıkarabilirken, Prime Video uygulamasında bulduğunuz içeriklerin çoğu ücretli bir abonelik gerektiriyor. Üçüncü nesil veya daha yeni bir Apple TV cihazınızın olması da şart.

Apple TV adımları:

Apple TV'nizi açın ve ana menüye gidin. Ekranda App Store simgesini seçin.

Amazon Prime Video'yu tvOS App Store'da arayın. İsterseniz sesli aramayı başlatmak için ekranın üst kısmındaki Ara'yı seçebilir veya uzaktan kumandadaki mikrofona basabilirsiniz.

Bilgi ekranını açmak için Amazon Prime Video simgesini seçin.

Yükle'yi seçin.

iPhone ve iPad'de adımları:

Amazon Prime videoları izlemek için uygulamayı iPhone veya iPad'inize indirebilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra videoları doğrudan izleyebilir veya kiralayabilirsiniz.





iPhone veya iPad'inizdeki App Store simgesine dokunun ve Amazon Prime Video'yu indirin.

Amazon Prime Video uygulamasını açın ve Amazon Prime hesabınız ve şifrenizle oturum açın. Prime Video içeriğine iPhone veya iPad'inizden anında erişebilirsiniz.

Filmlerinizi iOS cihazınız yerine Apple TV'de oynatmak istediğinizde, videoları Apple TV'ye yönlendirmek için iPhone veya iPad'inizdeki AirPlay özelliğini kullanabilirsiniz.

AirPlay ile Prime video görüntüsünü aktarmak:

iOS aygıtınızın Apple TV ile aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.

Prime Video uygulamasını başlatın ve mobil cihazınızdan hesabınıza giriş yapın.

İzlemek istediğiniz filmi seçin ve uygulamada Oynat'a basın.

Oynattığınız videoya bir kez dokunduğunuzda sağ üst köşede AirPlay simgesini göreceksiniz. AirPlay'i de bulabileceğiniz Denetim Merkezi'ni açın.

TV'ye benzeyen bir dikdörtgeni olan ve içinde yukarıya bakan üçgen bulunan AirPlay düğmesine dokunun. AirPlay düğmesini görmüyorsanız önce etkinleştirin.

Görüntüyü aktarmak istediğiniz Apple TV'yi veya başka bir aygıtı seçin.

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