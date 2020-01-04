iPhone Veri Aktarma Programları





Bu yazıda, iPhone ile bilgisayar arasında dosya aktarmak için kullanılabilecek 5 üçüncü taraf programa yer verdik. Bunları sizleri geleneksel iTunes programını kullanma zorunluluğundan kurtarıyor.

Syncios iPhone Transfer

Yüksek puan alan bir dosya aktarım programı olan Syncios iPhone Transfer, iPhone'unuz ve bilgisayarınız arasında dosya aktarmanıza olanak tanır. Ayrıca Android gibi diğer işletim sistemi telefonlarıyla aktarımları da destekler.

Syncios iPhone Transfer ücretsiz sürümün yanı sıra ücretli bir sürüme sahiptir. Yazılımın Ultimate sürümü, iCloud ve iTunes yedeklemesini geri yükleme ve ayrıca iTunes arşiviyle senkronize etme olanağı sunar.

Syncios iPhone Transfer birçok dosya kategorisini aktarmayı destekliyor. Resimler, müzik, videolar, e-kitaplar, sesli kitaplar, kişi listesi, uygulamalar ve daha fazlası Syncios iPhone Transfer ile aktarılabilir.

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AnyTrans

AnyTrans, iOS dosyalarının ve içeriğinin birden fazla cihaza aktarılmasını sağlıyor. iOS cihazlar ile iOS cihazlar ve bilgisayar ile iOS cihaz arasında ya da iTunes ile iOS cihaz ve iCloud arasında dosya aktarabilirsiniz.

Fotoğraflar, videolar, müzik, kişiler, mesajlar, sesli notlar, sesli mesajlar, notlar gibi çeşitli dosya türleri desteklenir. Satın alınmamış müzikler, zil sesleri, filmler gibi iTunes / iCloud aracılığıyla desteklenmeyen bazı verileri de aktarabilirsiniz. Başarılı bir programdır.

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iMyFone TunesMate

TunesMate, iPhone'unuzdan veya iPhone'unuza hızlı bir şekilde dosya aktarmanıza izin veren basit bir yazılımdır. Ayrıca iPhone'dan iTunes'a doğrudan veya tersi şekilde dosya aktarabilirsiniz.

Müzik, video, fotoğraf, zil sesi, podcast, sesli kitap ve çalma listelerini sürükleyip bırakarak bilgisayarınızdan iOS aygıtlarına aktarabilirsiniz. TunesMate kullanarak yapılan dosya aktarmaları çok hızlı ve basittir ve iTunes dosya aktarımı kısıtlamasının çoğunu es geçmenize izin verir.





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Wondershare TunesGo

TunesGo, geleneksel iTunes'un yerine geçer ve tüm dosyalarınıza kolayca erişmenizi sağlar. Apple'ın sağladığı araçlar ile gelen tüm kısıtlamalardan kurtulursunuz.

TunesGo, fotoğrafları silmenizi, görüntülemenizi veya dönüştürmenizi sağlar. Ayrıca iPhone'da istenmeyen dosyaları silip, müzikleri kopyalayabilirsiniz.

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CopyTrans

CopyTrans en iyi iPhone dosya aktarım yazılımı olarak bilinir. Tüm iOS cihazlarında çalışır.

CopyTrans ile birçok iOS cihazı ile bilgisayarınız arasında aktarım yapmak mümkündür. Ayrıca iTunes arşivinizi iPhone'dan geri yükleyebilir ve iPod dosyalarınızı tek bir tıklamayla iTunes'a kopyalayabilirsiniz. Yine en iyi iPhone dosya aktarım programları arasında.

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