



Amazon Music Unlimited aboneliğinizden kurtulmak veya hizmetin ücretsiz promosyon denemesini iptal etmek istediğinizde işlem başta oldukça karmaşık gelebilir. Aslında, iptal etmenin kayıt olmaktan daha zor olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

iPhone'da Amazon Music Aboneliğini İptal Etmek

Ancak endişelenecek bir şey yok. Oldukça karmaşık olduğu gibi tüm iptal işlemini iPhone'unuzun web tarayıcısında da yapabilirsiniz. iPhone'da Amazon Music aboneliğini iptal etmek için aşağıdakileri yapın:

iPhone'unuzdan web tarayıcısına erişin.

Amazon.com'a gidin.

Henüz oturum açmadıysanız, sol üst köşedeki 3 satırı seçin.

Görünecek menüde "Oturum Aç" ı seçin.

Amazon hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Oturum açtığınız anda, 3 satıra bir kez daha basın ve menüden "Hesap" ı seçin.

"Hesap ayarları" nda "Üyelikleriniz ve Abonelikleriniz" i seçin.

Geçmiş ve şimdiki üyelikleriniz gösterilir. "Amazon Music Unlimited" 'a kaydırın ve dokunun.

Bu sayfada, "Gelişmiş kontroller" altında "Amazon Müzik Unlimited Ayarları" na dokunun.

"Aboneliği iptal et" e dokunun .

Bir sonraki ekranda artık aboneliğinizi devam ettirmek istemediğinizi ve nedenini seçin ve "İptal işlemini onayla" ya dokunun. Bu yazımızda iPhone'da Amazon Music aboneliğini iptal etme adımlarına yer verdik.





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