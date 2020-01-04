



Uzun bir sızıntı maratonundan sonra bugün Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite tanıtıldı. Her ikisi de 6.7 inç FullHD + Infinity-O ekranlarla geliyor ve 25W hızlı şarj desteği ile 4.500mAh pil sunuyorlar.

Samsung S10 Lite ve Note 10 Lite Resmen Duyuruldu

Samsung Galaxy S10 Lite 2.8GHz, 2.4GHz ve 1.7GHz'de çalışan sekiz çekirdekli bir CPU'ya sahip 7nm yonga setinden güç alıyor. Açıkça doğrulanmasa da detaylar Snapdragon 855 ile mükemmel şekilde eşleşir. Cihaz 6GB veya 8 GB RAM ve 128GB depolama ile birleştiriliyor. microSD kart yuvası desteği daha fazla depolama alanı genişletmesi sağlamakta.

S10 Lite üçlü kamera düzeneği sunuyor — f / 2.0 diyafram açıklığına sahip ana 48MP lens, 12MP sensörün önünde oturan 123 derece FoV ultra geniş açı f / 2.2 lens ve 5MP makro lens var. Delikteki öne bakan kamerada 32MP sensör ve f / 2.2 lens var. S10 Lite şirketin yeni Super Steady OIS'sine sahip ilk Samsung telefon oldu ve amiral gemilerinden daha iyi stabilizasyon sunuyor.

Samsung Galaxy Note 10 Lite, Air Command destekli S Pen ile birlikte geliyor. Önde, 6,7 inç FullHD+ ekrana gömülü aynı 32MP kamera var.

Şirket Note 10 Lite'daki yonga setini açıklamadı, ancak 10nm'lik üretim işlemi üzerine kurulu olduğundan ve 2.7 GHz'de çalışan dört çekirdeği ve 1.7 GHz'de çalışan bir başka dört çekirdeği olduğundan karşımızda hızı azaltılmış bir Exynos 9810 var gibi görünüyor. RAM yine 6 / 8GB ve depolama 128GB olacak ancak microSD kartlarla buna ekleme yapabilirsiniz.

Arkada üç kamera var – Double Pixel AF ve OIS ile gelen 12 MP f / 1.7 ana lens, 12 MP f / 2.2 ultra geniş açılı lens ve 12 MP f / 2.4 telefoto kamera var.





İlginçtir ki Samsung Galaxy Note10 Lite, 3.5 mm ses jakı ile gelirken Galaxy S10 Lite'da bu yok. İki cihaz da kutudan Android 10 ile çıkacak. Yeni One UI 2 de olacak.

S10 Lite renkleri arasında Prism White, Prism Black ve Prism Blue varken, Note 10 Lite renkleri Aura Glow, Aura Black ve Aura Red olmuş.

Telefonlar 2020 ilk çeyreğin sonunda satışa sunulacak. Galaxy Note10 Lite 599 €, Galaxy S10 Lite ise 649 € fiyattan satılacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum