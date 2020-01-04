



Xiaomi Mi 9T serisinin Çin'deki versiyonu olan Redmi K20 geçtiğimiz haftalarda MIUI 11 ile gelen final Android 10 güncellemesini almıştı. Şimdiyse Türkiye dahil Xiaomi Mi 9T'nin uluslararası sürümleri Android 10 eğlencesine katılıyor. Final Android 10 sürümü belirtilen bölgelerdeki ROM'lara ulaştırılmaya başlandı. Güncellemenin boyutu yaklaşık 2,2 GB.

Xiaomi Mi 9T Android 10 mu Alıyor?

Mi 9T için sunulan Android 10'un Avrupa sürümü MIUI V11.0.1.0.QFJEUXM yapı numarası ile birlikte geliyor ve Aralık Android güvenlik yamasını da içeriyor. Güncelleme, daha iyi gizlilik ve gelişmiş konum kontrollerinin yanı sıra sistem genelinde karanlık mod gibi tanıdık Android 10 özellikleri sunuyor.

Bunun yanı sıra kullanıcılar elden geçirilen görseller, sesler ve gelişmiş sistem kararlılığı ile birlikte yenilenen MIUI 11'in de keyfini çıkaracaklar. Özellikle bazı ülkelerdeki kullanıcılara yeni bir yerel ödeme uygulaması sunuluyor. Süper yavaş, süper hızlı ve akıcı video kaydı adı altında yeni video seçenekleri, TikTok filtresi ve akıcı animasyon seçeneği gibi birçok yeni kamera özelliği de var.





Mi 9T için sunulan Android MIUI 11 güncellemesinde değişiklik günlüğü aşağıdaki gibi:

Sistem Android 10 tabanlı kararlı MIUI 11 sürümü Android Güvenlik Yaması Aralık 2019'a güncellendi Artan sistem kararlılığı

Kilit ekranı, durum çubuğu, Bildirim Gölgesi Düzeltme: İkinci alan üzerinde bildirim gölgesinde bildirim ayarının açılmaması

Güvenlik Optimizasyon: Bazı ülkeler için yerelleştirilmiş ödeme Güvenlik simgesi.



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