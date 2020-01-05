BadgeProvider Nedir? BadgeProvider Durduruldu Hatası





BadgeProvider durduruldu hatası en çok Samsung ve LG ve diğer Android cihazlarda görülüyor. Ancak aşağıdaki çözüm adımlarıyla sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

BadgeProvider Nedir?

BadgeProvider, Badge bildirimleri ile bağlantılı olarak çalışan bir tür sistem uygulamasıdır, ve her zaman cihazınızın arka planında çalışır. Avantajı aldığınız bildirimleri hızlıca görüntüleme yeteneğidir. Önemli bir sorunu ise pilinizin büyük bir kısmını tüketmesidir.

Badge Provider Hatası Nasıl Çözülür?

Aşağıdaki talimatlar ile düzeltilebilir:

Telefonunuzun menüsünde "Ayarlar" a erişin, "Uygulama" ya gidin ve "Uygulama yöneticisi" ni bulun.

Uygulama yöneticisi altında "Tümü" nü seçmek için sağa kaydırın.

Tümü sekmesine gidin. Aşağı kaydırın ve BadgeProvider'ı bulun. Ayarlara erişmek için üzerine dokunun.

Birkaç seçenek görünecektir, bu seçeneklere sırayla Durmaya Zorla ve Verileri Temizle deyin ve telefonunuzu yeniden başlatın.

BadgeProvider Uygulamasını Nasıl Durmaya Zorlayabilirim?

BadgeProvider uygulamasını zorla durdurmak için uygulama bilgileri altındaki Zorla Durdur'a basabilirsiniz. Uygulamayı anında durmaya zorlar.





BadgeProvider Uygulama Verilerini Nasıl Temizleyebilirim?

Uygulama bilgilerine gidip "verileri temizle" görünene kadar aşağı doğru kaydırarak bu işleme ulaşabilirsiniz. Temizlemek için butona dokunun. Uygulamayı kaldırmaz, sadece sorunlu verilerinden kurtulur. Hata sorununu çözebilir.

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