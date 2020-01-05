



Instagram'da "Bilinmeyen Hata" ya da "Bilinmeyen Hata Oluştu" açılır mesajını alıyorsanız aşağıdaki çözüm adımlarını deneyebilirsiniz. Bu hata herhangi bir zamanda görülebiliyor ve hesabınıza giriş yapmanızı veya uygulamayı kullanmanızı engelliyor.

Instagram'da Bilinmeyen Hata Oluştu Sorununun Çözümü

İnternet bağlantınızın kararlı olup olmadığını kontrol etmek birinci adım olmalı. Özellikle cihazınızın kablosuz veya mobil veriye bağlı olup olmadığını kontrol edin. Wi-Fi kullanıyorsanız, yönlendiriciye yeterince yakın olup olmadığınıza bakın. Bazen, bağlantınız çok güçlü olmadığında Instagram yanıt vermez. Modemi yeniden başlatmak da çözüm sunabilir.

Instagram Önbelleğini ve Verilerini Temizleyin

Instagram, her şeyin kullanıcılar için sorunsuz çalışmasını sağlamak için geçici dosyalar ve veriler kaydeder. Veriler bozulduğunda ise sorunlar ortaya çıkar ve birkaç hataya neden olabilir. Ayrıca depolama alanınızı fazlasıyla işgal eder.

Android sahiplerinin, aşağıdaki talimatlara uyarak önbelleği ve verileri temizlemesi mümkündür:

Ayarlar'a gidin.

"Tüm Uygulamalar" ı seçin ve ardından Instagram'ı arayın.

"Önbelleği Temizle" ve "Verileri Temizle" yi seçin.

Durmaya Zorla'ya dokunun.

iPhone sahipleri için adımlar aynı değil. Önbellek ve verileri temizleme seçeneği yoktur, bu nedenle Instagram'ı tamamen kaldırmanız gerekir. Adımlar:

Ayarlar> Genel'e gidin.

iPhone Depolama Alanı'nı basın ve Instagram görünene kadar aşağı kaydırın.

"Uygulamayı Sil" e basın ve seçiminizi onaylayın.

Instagram'ı Güncelleyin

Sadece App Store veya Play Store'a erişmeniz, güncelleme bölümüne gitmeniz ve Instagram için mevcut güncellemeleri kontrol etmeniz yeterlidir. En son sürüm varsa yükleyin ve bazı durumlarda Bilinmeyen Hata Oluştu sorununu çözen bir yama yayımlanır.





Tarih ve Saati Değiştirme

Bilinmeyen Hata Oluştu sorununu çözmek için idealdir.

Tüm yapmanız gereken:

Ayarlar> Tarih ve Saat'e gitmek ve henüz yapmadıysanız Otomatik olarak ayarlamayı seçmektir.

Şimdi geri dönün ve Instagram'a giriş yapmaya çalışın.

İstediğiniz düzeltmeyi sağlamazsa, Tarih ve Saat menüsüne geri dönün ve bu kez Manuel olarak ayarlayın.

Tarihi gelecekte 4 yıla ayarlayın, ardından Instagram'ı tekrar çalıştırmayı deneyin.

Bilinmeyen Hata Oluştu sorunu hala devam ediyorsa sorun Instagram servisinde olabilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum