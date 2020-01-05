iPhone, iPad'de Dropbox İnternet Bağlantısı Yok Sorunu





Dropbox'ın iPhone, iPad uygulamasında internet bağlantısı yok sorununu ele alıyoruz. Aşağıdaki çözüm adımlarını deneyebilirsiniz.

Dropbox iOS'de İnternet Bağlantısı Yok Sorunu

Hücresel Verileri Etkinleştirin

1. Adım: iPhone veya iPad'inizdeki Ayarlar uygulamasını açın, ardından Mobil'e dokunun.

2. Adım: Hücresel Veri seçeneğine gidin, ardından Dropbox'ın yanındaki seçeneği etkinleştirin.

Dropbox uygulamasını başlatın ve muhtemelen "İnternet bağlantısı yok" hatasının giderildiğini göreceksiniz.

Dropbox seçeneklerinde verileri etkinleştirin

Bir dosyayı indirmeye çalıştığınızda "İnternet bağlantısı yok" hatası alıyorsanız:

Adım: Dropbox'taki Hesap sekmesine geçin. Ardından, ekranın üst kısmındaki ayarlar simgesine dokunun. Adım: Hücresel Verileri Kullan'ın yanındaki anahtarı etkinleştirin.

Geri dönün ve muhtemelen hata mesajını bir daha görmeyeceksiniz.

Dropbox önbelleğini temizleme

Dropbox'ta hücresel veya kablosuz ağdan dosya indirmeyi denerken "İnternet bağlantısı yok" hata mesajını alıyorsanız iPhone, iPad'de önbelleği temizleme zamanı gelmiş olabilir.

Adım 1: Dropbox Ayarlar ekranına gidin.

Adım 2: En alta kaydırın ve ardından Önbelleği temizle'ye dokunun. Onay açılır penceresinde Önbelleği temizle'ye tekrar dokunun.

İPUCU: Uygulama seçiciyi görüntülemek için iPhone veya iPad'inizin altından yukarı kaydırın, ardından zorla kapatmak için Dropbox uygulama sekmesini yukarı kaydırın.





DNS sunucusunu değiştirin

Adım: iPhone veya iPad'inizde Ayarlar uygulamasını başlatın ve Kablosuz'a dokunun. Ardından, Kablosuz bağlantınızın yanındaki küçük i şeklindeki simgeye dokunun. Adım 2: DNS'yi Yapılandır'a dokunun. Mevcut DNS sunucularını kaldırın, ardından aşağıdaki Google DNS sunucularını iki ayrı yuvaya ekleyin:

8.8.8.8

8.8.4.4

Ardından, Dropbox'ı açın. Hatayı hala görüyorsanız, sonraki çözüme geçin.

Ağ ayarlarını geri yükleme

Adım 1: iPhone veya iPad'inizdeki Ayarlar uygulamasında Genel'e ve ardından Geri Yükle'ye dokunun.

Adım 2: Ağ Ayarlarını Geri Yükle'ye basın, ardından onay penceresinde Ağ Ayarlarını Geri Yükle'ye tekrar dokunun.

Muhtemelen bundan sonra herhangi bir hata almayacaksınız.

Uygulamayı Güncelleme / Yeniden Yükleme

Her şey başarısız olursa uygulamayı yeni sürüme geçirmeyi deneyin. App Store'a gidin, Dropbox güncellemelerini kontrol edin ve mevcut olanı indirin. Bilinen bağlantı sorunları düzeltilmiş olabilir.

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