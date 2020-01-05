Xiaomi Redmi 8'in Gizli Özellikleri, İpuçları ve Püf Noktaları





En uygun fiyatlı cazip Android telefonlardan Xiaomi Redmi 8 bazı dikkat çekici özelliklerle geliyor. Aşağıda Redmi 8'e dair ipuçları ve püf noktalarını bulacaksınız. Ayrıca bazı gizli özelliklere de değineceğiz.

Cihazı Çevirerek Gelen Çağrıları Susturmak

Redmi 8'inizde gelen aramaları susturmanın hızlı bir yolu Ayarlar -> Sistem Uygulamaları -> Arama ayarları -> Gelen arama ayarları'ndan etkinleştirilen "Zil sesini susturmak için çevir" özelliğidir. Cihazı çevirdiğinizde arama susar.

Redmi 8'de RAM Kullanımını Gösterme

RAM kullanımını Redmi 8'in Son Uygulamalar ekranında, Ayarlar -> Ana ekran ve Son Kullanılanlar -> Bellek durumunu göster seçeneğine giderek gösterebilirsiniz.

Redmi 8'de Uygulamaları Gizleme

App Lock, uygulamaları gizleme özelliğine sahip. App Lock özelliği etkinken, ayarlar ekranında Uygulamaları Gizle seçeneğini bulacaksınız.

Redmi 8'de Oyun Performansını Artırmak

Game Speed ​​Booster etkinleştirildiğinde CPU performansı artırılır, ağ gecikmesini azaltmak için arka plan indirme hızı sınırlanır, bildirimler susturulur ve fiziksel düğmeler devre dışı kalır. Game Speed ​​Booster'ı Güvenlik uygulamasından açabilirsiniz.

Redmi 8'de Önceden Yüklenmiş Uygulamaları Silme

Ayarlar -> Yüklü Uygulamalar'a gidin ve kullanmak istemediğiniz önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırın. Kaldırılamayan önceden yüklenmiş uygulamaları devre dışı bırakın.

Uygulama Kopyalama

Redmi 8'deki çift hat uygulama kopyalama işlevi ile gayet iyi çalışır. Ayarlar -> Çift uygulamalar'a gidin ve iki ayrı kopyasının yüklü olmasını istediğiniz uygulamayı seçin.

Mi Mover Uygulaması

Yeni bir telefona geçmeyi kolaylaştıran Mi Mover uygulaması ile yeni Redmi 8'inize hızlı ve kolay bir şekilde dosya ve fotoğraf aktarabilirsiniz.

Redmi 8'de Gezinme Hareketleri

Gezinme hareketleri için Ayarlar -> Tam ekran görüntüleme'ye gidip Tam ekran hareketler seçeneğine dokunabilirsiniz. Açıldığında menü tuşları gizlenir.





Redmi 8'de İkinci Boşluk

İkinci Boşluk özelliği Android'in kullanıcı profillerinin yerini alır. Arka plan, uygulamalar ve diğer her şey tümüyle değişir. İkinci Boşluk'u Ayarlar -> İkinci boşluk'tan açabilirsiniz.

Ses Düğmesi ile Uyandırma

Ayarlar -> Ekranı kilitle ve şifre üzerine gidin ve Ses seviyesi düğmeleriyle uyandır seçeneğini etkinleştirin.

Redmi 8'de Bildirimleri Genişletmek

Redmi 8 tek dokunuşla bildirim tepsisini aşağı çekebilirsiniz. İki kez çekmek yerine tek seferde uzunca aşağı çekin ve bildirim tepsisi açılır.

Kamera Kısayolu

Ayarlar -> Ek Ayarlar -> Düğme ve hareket kısayolları'ndan kamera kısayolunu etkinleştirebilirsiniz ve Kamerayı başlat seçeneğinden güç düğmesi seçebilirsiniz.

Redmi 8'de Parmak İzi Tarayıcıyı Deklanşör Düğmesi Yapmak

Kamera uygulamasının ayarlar menüsünden parmak izi tarayıcıyı deklanşör düğmesi yapma seçeneğini açabilirsiniz.

Ekran Görüntüsü Hareketi

Redmi 8'inizde hızlıca bir ekran görüntüsü almak için ekranda 3 parmakla aşağı doğru kaydırın. Özellik kapalıysa Ayarlar -> Ek Ayarlar -> Hareket'ten etkinleştirebilirsiniz.

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