Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun En İyi Özellikleri, İpuçları ve Püf Noktaları





Aşağıda son zamanların fiyat – performans anlamında rakipsiz telefonu Redmi Note 8 Pro'nun en iyi özelliklerini, ipuçlarını ve püf noktalarını bulacaksınız. Redmi Note 8 Pro bolca özellikle gelen en son Android 10 ve MIUI 11 ile çalışıyor.

Redmi Note 8 Pro'da Gelen Çağrıları Cihazı Çevirerek Susturmak

Redmi Note 8 Pro'da gelen aramaları susturmanın hızlı bir yoludur. Bunu Ayarlar -> Sistem Uygulamaları -> Arama ayarları -> Gelen arama ayarları'ndan etkinleştirebilirsiniz. Susturmak için çevir seçeneğini buradan etkinleştirin.

Not: Özellik bazı bölge cihazlarda açık olmayabiliyor.

Redmi Note 8 Pro'da RAM Kullanımını Gösterme

MIUI'ın Son Uygulamalar ekranında kullanılabilir boş RAM miktarını görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Son Uygulamalar ekranında Ayarlar -> Ana ekran ve Son Kullanılanlar -> Bellek durumunu göster seçeneğine gidin.

Redmi Note 8 Pro'da Uygulamaları Gizleme

Redmi Note 8 Pro'da MIUI 10 uygulamaları desen kilidi veya parmak izi kullanarak kilitleme seçeneği ile birlikte geliyor. Xiaomi, App Lock'u geliştirip uygulamaları gizleme özelliğini de ekleyerek her şeyi bir üst düzeye taşıdı. Evet, Redmi Note 8 Pro'da uygulamaları yerel olarak gizleyebilirsiniz.

App Lock özelliği etkinken, Uygulamaları Gizle seçeneğini bulacağınız App Lock Ayarları'na gidin.

Oyun Performansını Artırmak

Game Speed Booster etkinleştirildiğinde, arka plan belleğini boşaltır, CPU performansını artırır ve ağ gecikmesini azaltmak için arka plan indirme hızını sınırlar. Oyun bağlantı hızını artırmak, bildirimleri susturmak ve yanlışlıkla tuşlara basılmasını önlemek için düğmeleri kapatır.

Game Speed ​​Booster'ı Güvenlik uygulamasında bulabilirsiniz.

Bloatware'den Kurtulun

Ayarlar -> Yüklü Uygulamalar'a gidin ve kullanmak istemediğiniz önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırın. Kaldırılamayan bazı önceden yüklenmiş uygulamalar devre dışı bırakılabilir.

Çift Uygulama Kullanmak

Ayarlar -> Çift uygulamalar'a gidin ve iki ayrı kopyasının yüklü olmasını istediğiniz uygulamaları seçin.

Mi Mover

Yeni bir telefona geçmek her zaman yorucu bir süreçtir. Tüm uygulamalarını Google Play'den manuel olarak indirmeli ve daha sonra bunlara giriş yapmalısınız. Neyse ki, mevcut akıllı telefonunuzdan hızlı ve kolay bir şekilde yeni Redmi Note 8 Pro'nuza dosya ve fotoğraf aktarmanıza olanak tanıyan Mi Mover ile bu işlem biraz daha kolay hale geliyor.





Redmi Note 8 Pro'da Gezinme Hareketleri

Gezinme hareketlerine erişmek için Ayarlar -> Tam ekran görüntüleme ve Tam ekran hareketlere gidip Tam ekran hareketler seçeneğine dokunabilirsiniz.

Redmi Note 8 Pro'da İkinci Alan

Kişisel ve iş profillerinizi Redmi Note 8 Pro'nuzda ayrı tutmak mı istiyorsunuz? MIUI 10'daki İkinci Alan özelliğini kullanın. Adından da anlaşılacağı gibi, özellik uygulamalarınız ve Google hesaplarınız için "ikinci" bir alan oluşturur. Bu şekilde telefonda kişisel ve iş ihtiyaçlarınız için iki farklı çalışma alanına sahip olabilirsiniz.

İkinci Alan'ı Ayarlar -> İkinci Alan'dan ayarlayabilirsiniz.

Ses Düğmeleri ile Uyandır

Cihazı uyandırmak için illa ki Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun güç düğmesine basmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine, aynı amaçlar için ses seviyesi düğmelerini de kullanabilirsiniz. Ayarlar -> Ekranı kilitle ve şifre'ye gidin ve Ses seviyesi düğmeleriyle uyandır seçeneğini etkinleştirin.

Bildirimleri Genişletme

Redmi Note 8 Pro'daki bildirimleri hızla genişletmek ister misiniz? Genişletmek için her zaman iki parmak hareketi gerektiren bir jest kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine, tek parmakla aşağı kaydırma da yapabilirsiniz. Bu hareket hem kilit ekranında hem de ana ekranda çalışacaktır.

Kamera Kısayolu

Ayarlar -> Ek Ayarlar -> Düğme ve hareket kısayolları ve Kamerayı başlatma seçeneğinden güç düğmesi seçeneğini seçin.

Parmak İzi Tarayıcıyı Deklanşör Düğmesi Yapın

Özellikle deklanşör düğmesine parmağınızla basmanın zor olabileceği selfieler çekerken kullanışlı bir özelliktir. Kamera uygulamasının ayarlar menüsünden seçeneği etkinleştirin.

Ekran Görüntüsü Alma Hareketi

3 parmakla ekrandan aşağı doğru kaydırmayı içeren çok kullanışlı bir ekran görüntüsü hareketi var.

Bu ekran görüntüsü hareketi MIUI'da uzun zamandır mevcut, ve Redmi Note 8 Pro'da da açık geliyor. Herhangi bir nedenle devre dışı olması durumunda, Ayarlar -> Ek Ayarlar -> Hareket'ten etkinleştirebilirsiniz.

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