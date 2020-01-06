



Bu öğreticide, Google Play'i kullanarak Android'de bir podcast'i nasıl bulacağınızı, indireceğinizi ve dinleyeceğinizi göstereceğiz. Aşağıda Google Play Müzik ile Android telefonda podcast dinleme adımları yer alıyor.

Google Play Müzik ile Android Telefonda Podcast Dinlemek

Podcast dinlemek istiyorsanız önce Google Play Müzik uygulamasını başlatın. Uygulama yoksa, Google Play Store uygulamasını seçin, ardından menüyü açmak için sol üst köşedeki 3 yatay çizgiyi seçin. Google Play Müzik'e erişmek için "Müzik uygulamasını aç" a dokunun. Yüklü değilse Google Play Store'da arayın ve indirilmesini sağlayın.

Google Play Müzik uygulaması başlatıldığında, ekranın sol üst köşesindeki 3 yatay çizgiye dokunun. Görünen yan menüde "Podcast'ler" e dokunun.

Podcast'lere göz atın veya arama yapın. İstediğiniz bir tanesini bulduğunuzda üzerine dokunun.

Oynamaya başlar başlamaz, ses seviyesinde ayarlamalar yapabilirsiniz.

Podcast'i daha sonra dinlemek üzere kaydetmek istiyorsanız, abone olmak için "Abone Ol" a basabilirsiniz. Abone olduğunuzda, podcast, Google Play Müzik uygulamasındaki "Podcast'leriniz" altında görünecektir, yani her yeni bölüm çıktığında ve dinlemek istediğinizde tekrar arama yapmak zorunda kalmazsınız.

Podcast dinlemenizi sağlayacak başka uygulamalar da var. Diğer birkaç seçenek Spotify, Apple Podcast'ler ve Soundcloud olarak sıralanıyor.





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