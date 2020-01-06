



Podcast'ler günümüzde gitgide yaygın hale geliyor. Şu anda Apple'ın kataloğunda 700.000'den fazla aktif podcast var. Birçoğunun hiçbir ücreti yok ve Apple'ın Podcast'ler uygulamasına veya diğer uygulamalara abone olarak bunları dinlemek mümkündür.

iPhone'da Podcast Dinlemek

Apple'ın Podcast'ler uygulaması henüz telefonunuzda değilse, App Store'dan alarak yükleyin.

Podcast'ler uygulamasını başlatın ve ekranda "Devam" ı seçin.

Dinlemek istediğiniz Podcast'leri aramak için ekrandaki araç çubuğunda "Göz At" ı kullanın. Podcast'in bir adı varsa, "Ara" yı seçin ve adını yazın. Arama sonuçlarında göründüğünde podcast adına dokunun.

"Şovlar" bölümünün altında podcast'i seçin.

Burada karşınıza çeşitli podcast seçenekleri çıkacak:

Belirli bir podcast bölümünü dinlemeye başlamak için aşağı kaydırın.

İnternetsiz, çevrımdışı dinlemek üzere bölümü iPhone'a indirmek istiyorsanız bölümün sağındaki artı işaretini seçin. Artı işareti buluta dönüşür.

iPhone'da bir podcast'e abone olmak ve yeni bölümleri yüklendikçe otomatik olarak indirmesine izin vermek için sayfanın üst kısmındaki "Abone Ol" u kullanabilirsiniz.

Birkaç podcast'e veya indirilen bölümlere abone olduktan sonra, "Kütüphane" yi seçerek bunları bulabilirsiniz. iPhone'da podcast dinlemeye başlamak bu kadar basittir.

Apple Podcast Uygulaması Alternatifleri?

Apple'ın Podcast'ler uygulaması podcast kütüphanesini yönetmenize ve bölümleri dinlemenize yardımcı olsa da, birçok kişi daha iyi kişiselleştirme ve özellikler sağlayan diğer seçenekleri tercih ediyor. İyi bilinen seçeneklerden bazıları Overcast, Castro ve Spotify'dır.





Podcast'leri iPhone'unuzda dinlemenin başka bir yolu, podcast'leri internetten MP3 ses dosyaları olarak indirmektir. Bunun için özel web sayfaları var.

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