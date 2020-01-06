



En iyi Spotify alternatifi uygulamalar neler? Aşağıda Spotify alternatifi olmaya aday bazı müzik uygulamalarını bulacaksınız. Öyleyse başlayalım.

Spotify Alternatifi Uygulamalar

Last.fm

Last.fm ile dinlediğiniz şarkıların kronolojisini görebilir, çalma listelerine kaydedebilir, küresel dinleme eğilimlerini izleyebilir ve kendinizinkine benzer müzik zevklerine sahip diğer insanları bulabilirsiniz. Şarkı aramada iki parametre belirtilebilir, müzik türü ve yılı. Türün ve o senenin en popüler şarkılarını bulabilirsiniz. Yeni şarkıları da keşfedebilirsiniz. Last.fm'de reklamları ortadan kaldıran cüzzi bir ödeme miktarı var.

Soundcloud

Soundcloud'da müziğin yanında podcast dinleyebilirsiniz. SoundCloud içeriğinin yalnızca bir bölümünü ücretsiz olarak sunuyor. Mevcut içeriğin tamamına erişmek için aylık ücret ödemek şart. Peki geçerli bir Spotify alternatifi mi? SoundCloud, podcast'ler için harika bir hizmettir ancak özgün müzikleri keşfetmeye geldiğinde Spotify'dan öndedir.

Deezer

Parçalar 128 Kbit / s standart kalitede sunulur, ancak aylık abonelik ücretiyle yüksek kaliteli müzikler dinlemeye başlayabilirsiniz. Bununla birlikte, ses kitapları kütüphanesine de erişebilirsiniz. Spotify'a en güçlü alternatif uygulamalardan biri.

Jamendo

Az bilinen ama oldukça ilginç bir hizmet olan Jamendo, Spotify'dan bazı daha iyi özelliklere sahip. Veritabanında bolca şarkı var ve bunları ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunun nedeni, Creative Commons (CC) lisansı altında mevcut olmaları ve bu nedenle kullanıcıların bu parçaları uygun gördükleri şekilde kullanabilmeleridir. Her ne kadar Jamendo yavaş yavaş "ticari" müziğe açılsa da, bağımsız grupları keşfetmek için hala yeterince iyidir. Bu nedenle en iyi Spotify alternatifi uygulamalar arasında.





Ampache

Windows, Android, iOS ve Linux ile uyumlu olmasının yanı sıra, bu yazılım Dropbox, eski Winamp, VLC, SoundCloud ve diğerleri gibi çok sayıda programla etkileşime girebiliyor. Müzikler çoğunlukla CC'dir ve telif hakkı yoktur. Spotify ile karşılaştırılabilir olmasa da daha hesaplı olduğu bir gerçek.

Google Play Müzik

90 günlük deneme süresiyle desteklenen bu uygulamanın Spotify alternatifi olarak en zayıf tarafı hiçbir şeye ücret ödemeden erişilememesi. Ancak Google güvencesine inanıyor ve Google'ın bazı ödeme avantajlarından yararlanabiliyorsanız Spotify yerine kullanılabilir.

Apple Music

Apple Music'in adını vermeden listeyi bitiremedik. 30 milyondan fazla şarkıyla dolu bir kütüphaneye sahip. Grupları takip etmek ve yorumlar yazarak diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak mümkün. Ayrıca hizmet ilk üç ay boyunca ücretsizdir.

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