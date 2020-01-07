



HomePod yazılım güncellemeleri iOS 11.2.5 veya üstünü çalıştıran iPhone, iPad veya iPod touch'ınızdaki Apple'ın stok Ev / Home uygulaması tarafından yüklenir. iOS aygıtınızda hoparlörü ayarlamak için kullandığınız Apple ID ile oturum açmadıkça HomePod'unuza yeni yazılım yükleyemezsiniz.

HomePod Nasıl Güncellenir?

HomePod varsayılan olarak yeni yazılım güncellemelerini kullanılabilir olduklarında otomatik olarak yüklemeye ayarlıdır. Ancak, otomatik güncellemeleri kapatabilir ve yeni HomePod yazılımlarını manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

1) iOS 11.2.5 veya üstü iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Ev uygulamasını açın.

2) Sol üst köşedeki ok simgesine dokunun.

3) Yazılım Güncelleme seçeneğini seçin.

İPUCU: Ev uygulamasında birden fazla HomeKit uyumlu eviniz varsa, ok simgesine dokunduktan sonra Ev Ayarları seçeneğini seçin, ardından güncellemeleri kontrol etmek için bir ev seçin.

4) HomePod'unuz için yeni bir yazılım güncellemesi varsa, Yükle'ye dokunun ve yeni bellenimi Siri destekli hoparlörünüze kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Yükle seçeneğine dokunmak, en son yazılım güncellemesini evinizde kurduğunuz tüm HomePod hoparlörlerinize indirmeye başlar.





Evinizdeki birden çok HomePod cihazına yazılım güncellemesi yüklemek, her bir HomePod'u tek tek güncellemenizi gerektirmez, HomePod'larınızdan birini seçmeniz güncellemenin diğer hoparlörlere de ulaşması için yeterlidir.

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