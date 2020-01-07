



HomePod akıllı hoparlörün seri numarasını öğrenmenin birçok farklı yolu var Öncelikle cihazı kurduğunuz Apple ID ile oturum açtığından emin olun. Ardından aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

HomePod Seri Numarasını Öğrenmek

HomePod'unuzun seri numarasını Ev uygulamasından veya hoparlörü ayarlamak için kullanılan iOS cihazındaki Ayarlar uygulamasında bulabilirsiniz. Ayrıca cihazın alt kısmında da yazılıdır.

HomePod seri numarasını Ev uygulamasında bulma

iOS aygıtınızdaki Ev uygulamasında HomePod'unuzun seri numarasını görmek için:

1) iOS 11.2.5 veya üstü ile iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Ev uygulamasını açın.

2) Ev sekmesine dokunun.

3) HomePod'unuzun simgesine 3D Touch ile basılı tutun (veya 3D Touch olmayan iOS cihazınız varsa uzunca basın), ardından Ayrıntılar seçeneğine basın.

HomePod'unuzun seri numarası arayüzün altında görüntülenir.

HomePod seri numarasını Ayarlar uygulamasında bulma

HomePod'un seri numarası ayrıca iCloud ayarlarınızda da gösterilir:

1) iOS 11.2.5 veya üstü ile iPhone, iPad veya iPod touch'ınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.

2) Ayarlar'ın üst kısmındaki kayıtlı Apple ID'ye dokunun.

3) Aşağı kaydırın ve Apple Kimliğinizle ilişkili cihazlar listesinde HomePod'unuza dokunun.

HomePod'un seri numarası altta, Seri Numarası'nın hemen yanında görünür.





HomePod seri numarasını cihazın üzerinde bulma

Belirtildiği gibi, HomePod'un seri numarası, model numarası, FCC işaretleri, e-atık uyarıları ve diğer yasal işaretlerle birlikte cihazın altında da yazar.

HomePod yazılım sürümünü bulmak

Ayrıca HomePod yazılım sürümünü bulmak için;

1) iOS 11.2.5 veya üstü iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Ev uygulamasını açın.

2) Ev sekmesine dokunun.

3) HomePod'unuzun simgesine 3D Touch ile sıkıca basılı tutun (veya 3D Touch olmayan iOS cihazınız varsa uzunca basın), ardından Ayrıntılar etiketli seçeneğe dokunun.

HomePod yazılımının sürüm numarası ekranın altında görüntülenir.

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