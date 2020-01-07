HomePod'un Üzerindeki Işıklar ve Anlamları





HomePod'un üzerinde çeşitli durum ışıkları görünür ve cihazda ne yapıldığına bağlı olarak farklı renkte ve animasyonda yanarlar. İşte onların anlamları.

HomePod'un Üzerindeki Çeşitli Işıklar ve Anlamları

Görebileceğiniz altı farklı durum ışığı var.

Dönen beyaz ışık

HomePod yazılımını günceller. Ayrıca HomePod ürün yazılımını manuel olarak kontrol edebilir veya otomatik güncellemeleri tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Yanıp sönen beyaz ışık

HomePod kurulmaya hazırdır veya alarm veya zamanlayıcı kapanmaktadır. Apple'ın Otomatik Kurulum prosedürü sayesinde yeni HomePod'u kurmak çok kolaydır.

Çok renkli dönen ışık

Siri dinlemedir. Siri'yi çağırmak için HomePod'un üst kısmına da dokunabileceğinizi unutmayın. Siri'yi bu şekilde etkinleştirdiğinizde, "Hey Siri" demeye gerek yoktur — sadece komutunuzu söyleyin.

Ses kontrolleri

Sesi artırmak için HomePod'unuzun üst kısmındaki "+" ya da azaltmak için "-" düğmesine basın. Bu ses seviyesi göstergeleri yalnızca HomePod müzik çalarken görünür.

Yanıp sönen yeşil ışık

Telefon görüşmenizi HomePod'a aktardığınızda yanar. Arama sesini HomePod üzerinden yönlendirmek için iPhone'unuzdaki telefon aramasını kabul edin ve ardından Telefon uygulamasında Ses'e dokunun ve HomePod'unuzu seçin. HomePod'unuzdaki durum ışığı, telefondaki aramaya bağlandığı anda yeşile döner.





HomePod'u hoparlör olarak kullanırken başka bir çağrı gelirse, mevcut çağrıyı sonlandırmak ve yeni çağrıyı cevaplamak için yeşil durum ışığına dokunup basılı tutun. Beklemede aramanız varsa, iki kez basarak aramalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Dönen kırmızı ışık

HomePod'unuzu fabrika ayarlarına sıfırladığınızda yanar. HomePod'unuzu sıfırlamak için fişini prizden çekin ve tekrar takın. Alternatif olarak, HomePod'un üst kısmına basılı tutarak sıfırlayın.

Hatırlatma olarak, HomePod'un desteklediği dokunmatik kontrolleri şöyledir:

Dokunma : oynatmayı duraklatmak / devam ettirmek için HomePod'unuzun üst kısmına dokunun

: oynatmayı duraklatmak / devam ettirmek için HomePod'unuzun üst kısmına dokunun Çift dokunma : sonraki parçaya atlamak için HomePod'unuzun üst kısmına iki kez dokunun

: sonraki parçaya atlamak için HomePod'unuzun üst kısmına iki kez dokunun Üç kez dokunma : önceki parçayı çalmak için HomePod'unuzun üst kısmına dokunun

: önceki parçayı çalmak için HomePod'unuzun üst kısmına dokunun "+" öğesine dokunma veya basılı tutma : sesi artırmak için üst taraftaki artı işaretine dokunun veya basılı tutun

: sesi artırmak için üst taraftaki artı işaretine dokunun veya basılı tutun "-" üzerine dokunma veya basılı tutma : sesi azaltmak için üst taraftaki eksi işaretine dokunun veya basılı tutun

: sesi azaltmak için üst taraftaki eksi işaretine dokunun veya basılı tutun Uzun dokunma: Siri ile konuşmak için HomePod'unuzun üst kısmına dokunun ve basılı tutun

Belirli durumlarda başka özelliği açan özel dokunma etkileşimleri yapmak da mümkündür.

Örneğin, önceden ayarlanmış bir alarm çaldığında HomePod'unuzun üst kısmındaki herhangi bir yere dokunarak alarmı kapatabilirsiniz. Benzer şekilde, HomePod'da VoiceOver açıksa, dokunmatik kontrolleri etkinleştirmek için hoparlörün üstüne iki kez dokunmanız yeterlidir. iPhone ve iPad'de olduğu gibi VoiceOver açıldığında her kontrol için fazladan bir dokunuş yapmak gerekir (oynatmayı duraklatmak için iki kez dokunmak gibi).

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