



Samsung Galaxy 10'unuzda düzenli olarak oyun oynarsanız, büyük olasılıkla Samsung Oyun Başlatıcı'yı çok beğeneceksiniz, çünkü mobil oyun deneyiminizi geliştirmek için tasarlandı.

Samsung'da Game Launcher Nasıl Kullanılır?

Sadece tercih ettiğiniz tüm oyunları kaydeden merkezi bir klasör değil, aynı zamanda oyunlarınızı oynarken akıllı telefonunuzun nasıl davrandığını da düzenlemenize izin verecektir. Samsung Galaxy'nin Oyun Başlatıcısı, gelen bir SMS'nin önemli bir anda oyun ekranının önemli bir bölümünü almasını durdurmak için bildirimlerin bastırılmasına yardımcı olabilir.

Neyse ki sizin için, Samsung Galaxy 10'unuz Oyun Başlatıcı'ya sahiptir, varsayılan olarak etkinleştirilmemiş olsa bile.

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Gelişmiş özellikler" i seçin.

Game Launcher'a kaydırın ve düğmeyi sağa kaydırarak etkinleştirin.

Ana Ekrana Ekle penceresinde, Game Launcher'ı bir kullanmaya başlamak için "Ekle" ye basın.

Ana ekranınızda Game Launcher'ı uygulamasını bulun ve başlatın.

"Oyunları Ana Ekranda ve Uygulama ekranında gizle" görünür olduğunda, "Oyunları gizle" yi seçebilirsiniz.

Game Launcher'a Nasıl Oyun Ekleyebilirim?

Normalde, yeni bir oyun yükledikten sonra, anında Game Launcher'a eklenir. Ancak zaman zaman, Game Launcher bir oyunu oyun olarak algılamayabilir. Bu durumda, oyunları manuel olarak ekleyebilirsiniz:





Game Launcher uygulamasını başlatın.

Ekranın sağ üst köşesindeki 3 noktayı seçin.

"Uygulama ekle" ye dokunun.

Yüklü uygulamalar listesi göründüğünde oyuna dokunun ve ardından "Ekle" ye dokunun.

Samsung'da Game Tools ile Oyun Deneyimini İyileştirmek

Game Tools, oyun deneyiminizi kişiselleştirmek için Game Launcher'daki çeşitli oyunlarla kullanılabilir.

Game Launcher'dan bir oyunu başlatın.

Game Tools'u seçin, ekranın sol alt köşesinde görülecektir.

Burada birkaç ayar değiştirilebilir durumdadır. Çoğu bildirimi önlemek için "Aramalar ve bildirimler" i seçin.

Gelen telefon aramalarını tamamen engelleyemezsiniz, ancak çaldıklarında ekranınızın yarısını işgal etmezler.

Ayrıca, "Arama sırasında engelle" özelliği ile Bixby gibi uygulamaları engelleyebilirsiniz.

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