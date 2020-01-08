Android Telefonda En İyi Galeri Uygulamaları





Aşağıda Android telefon için sunulan en yeni ve en iyi galeri uygulamaları yer alıyor.

QuickPic

Android sunulan için hafif ve hızlı bir galeri uygulaması. 10 milyondan fazla kullanıcı etkileyici optimizasyona sahip kullanıcı arabirimi nedeniyle QuickPic'i kullanıyor. Bu arada, geniş ekranlı cihazlarda oldukça kullanışlı. Özel dosyalarınızı gizlemeye yardımcı olan birden fazla parmak hareketi var. Ek klasörler oluşturma ve birden çok çevrimiçi uygulamayı destekleme gibi özellikler sunuyor.

Piktures

Bu uygulama jest özelliği ile geliyor. Piktures galerinizi verimli bir şekilde yönetebilir ve düzenleyebilir. Bu Android galeri uygulaması en iyi 10 Android fotoğraf uygulaması arasında yer alıyor, çünkü inanılmaz derecede basit, hem hızlı hem de kullanımı ücretsiz. Albümleri kolayca gizleyebilir, yeni bir klasör oluşturabilir, istenmeyen klasörleri hariç tutabilir ve bulut hizmetine erişebilirsiniz.

A+ Gallery

Galerinizi kolayca yönetmenizi veya düzenlemenizi sağlar. Galeri HD fotoğraf görüntüleme kolaylığı ile birlikte geliyor, albümleri yönetir ve istediğiniz resmi arayabilirsiniz. Albümünüzü, HD fotoğraflarınızı yönetebilir ve yüksek hızda kolayca arama yapabilirsiniz. A+ Galeri, dosyalarınızı konum ve tarihe göre otomatik olarak düzenler. Izgara ve liste görünümü gibi farklı albüm görüntüleme seçeneklerini bulabilirsiniz. Ayrıca Amazon Cloud Drive, Facebook ve Dropbox ile fotoğraf paylaşmayı destekler.

Foto Gallery

Bu uygulama oldukça hızlı çalışıyor. Albümlerinizin kolay bir şekilde düzenlenebilmesi için hızlı yükleme özelliklerine sahip. Bu galeri uygulamasını kullanarak özel klasörünüzü kolayca gizleyebilir, klasörleri tarayabilir, yeni bir klasör ekleyebilir ve uygulama temasını değiştirebilirsiniz.





F-Stop Gallery

Bu uygulama optimize edilmiş özellikler bakımından zengin ve güzel bir materyal tasarımına sahip. Tamamen ücretsiz, yani hiçbir şey için ödeme yapmanız gerekmez. F-Stop Gallery, klasörler, etiketler oluşturma ve yer imi için hızlı arama özelliğine sahip. Yeni bir düğme yardımıyla medyayı hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Simple Gallery

Adının gösterdiği gibi bu Android galeri uygulamasının kullanımının oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz. Dosyaları boyutu ve tarihine göre sıralar. Videolar, resimler ve GIF gibi birden çok tür için ayrı sütunlar vardır. En iyi galeri uygulamaları arasında yer alıyor.

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