Dosyaları SD karta taşımak için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Aşağıdaki adımları izleyerek Android telefonda dosyaları SD karta aktarabilirsiniz.
Dosyaları SD Karta Taşımak
- Dosya yöneticisi uygulamanızı açın. Dosya yöneticileri, cihazınızdaki tüm klasörlere ve dizinlere göz atmanıza izin verir.
- Cihazınızda halihazırda bir stok dosya yöneticisi yoksa Play Store'dan bir tane yükleyebilirsiniz. Markette bol miktarda ücretsiz ve ücretli dosya yöneticisi bulabilirsiniz.
- Cihaz Depolama veya Dahili Depolama'ya dokunun. Bu dizin, SD kartınız yerine cihazınızın dahili sabit diskinde depolanan tüm klasörleri gösterir.
- Aktarmak istediğiniz dosyayı bulun. Farklı klasörlere dokunarak cihazınızın dahili belleğine göz atın ve SD kartınıza taşımak istediğiniz dosyayı bulun.
- Bir klasörden geri çıkmak istiyorsanız, cihazınızdaki veya ekranınızdaki geri düğmesine dokunun.
- Aktarmak istediğiniz dosyaya uzunca dokunun. Bu hareket dosyayı vurgulayacak ve ekranınızın üst kısmındaki araç çubuğu simgeleri görünecektir.
- Çoğu cihazda bu noktada birden fazla dosyayı seçerek aktarmanıza izin verilir.
- Ekranınızın sağ üst köşesindeki Diğer/Daha fazla düğmesine dokunun. Açılır menü ortaya çıkar.
- Bazı cihazlarda, Diğer düğmesi yerine üç dikey nokta veya üç yatay çizgi vardır. Bu durumda, bu simgeye dokunun.
- Açılır menüden Taşı veya Şuraya taşı'yı seçin. Bu seçenek, seçilen dosyaları farklı bir konuma aktarmanıza olanak tanır. Dosyanız için yeni bir konum seçmeniz istenir.
- SD kartınızı seçin. Cihazınıza bağlı olarak, seçiminizi yeni bir açılır pencerede veya gezinme panelinde yapmanız gerekebilir.
- SD kartınızdan bir klasör seçin. Dosyanızı taşımak istediğiniz klasörü bulun ve seçmek için bu klasöre dokunun.
- Bitti veya Tamam'a dokunun. Seçtiğiniz dosya telefondaki bu konuma taşınacaktır. Dosyanız artık cihazınızın dahili depolama alanı yerine SD kartınızda depolanıyr.
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