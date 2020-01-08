



Dosyaları SD karta taşımak için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Aşağıdaki adımları izleyerek Android telefonda dosyaları SD karta aktarabilirsiniz.

Dosyaları SD Karta Taşımak

Dosya yöneticisi uygulamanızı açın . Dosya yöneticileri, cihazınızdaki tüm klasörlere ve dizinlere göz atmanıza izin verir. Cihazınızda halihazırda bir stok dosya yöneticisi yoksa Play Store'dan bir tane yükleyebilirsiniz. Markette bol miktarda ücretsiz ve ücretli dosya yöneticisi bulabilirsiniz.

. Dosya yöneticileri, cihazınızdaki tüm klasörlere ve dizinlere göz atmanıza izin verir. Cihaz Depolama veya Dahili Depolama 'ya dokunun. Bu dizin, SD kartınız yerine cihazınızın dahili sabit diskinde depolanan tüm klasörleri gösterir.

veya 'ya dokunun. Bu dizin, SD kartınız yerine cihazınızın dahili sabit diskinde depolanan tüm klasörleri gösterir. Aktarmak istediğiniz dosyayı bulun . Farklı klasörlere dokunarak cihazınızın dahili belleğine göz atın ve SD kartınıza taşımak istediğiniz dosyayı bulun. Bir klasörden geri çıkmak istiyorsanız, cihazınızdaki veya ekranınızdaki geri düğmesine dokunun.

. Farklı klasörlere dokunarak cihazınızın dahili belleğine göz atın ve SD kartınıza taşımak istediğiniz dosyayı bulun.

Aktarmak istediğiniz dosyaya uzunca dokunun . Bu hareket dosyayı vurgulayacak ve ekranınızın üst kısmındaki araç çubuğu simgeleri görünecektir. Çoğu cihazda bu noktada birden fazla dosyayı seçerek aktarmanıza izin verilir.

. Bu hareket dosyayı vurgulayacak ve ekranınızın üst kısmındaki araç çubuğu simgeleri görünecektir. Ekranınızın sağ üst köşesindeki Diğer/Daha fazla düğmesine dokunun. Açılır menü ortaya çıkar. Bazı cihazlarda, Diğer düğmesi yerine üç dikey nokta veya üç yatay çizgi vardır. Bu durumda, bu simgeye dokunun.

düğmesine dokunun. Açılır menü ortaya çıkar. Açılır menüden Taşı veya Şuraya taşı'yı seçin . Bu seçenek, seçilen dosyaları farklı bir konuma aktarmanıza olanak tanır. Dosyanız için yeni bir konum seçmeniz istenir.

. Bu seçenek, seçilen dosyaları farklı bir konuma aktarmanıza olanak tanır. Dosyanız için yeni bir konum seçmeniz istenir. SD kartınızı seçin. Cihazınıza bağlı olarak, seçiminizi yeni bir açılır pencerede veya gezinme panelinde yapmanız gerekebilir.

SD kartınızdan bir klasör seçin . Dosyanızı taşımak istediğiniz klasörü bulun ve seçmek için bu klasöre dokunun.

. Dosyanızı taşımak istediğiniz klasörü bulun ve seçmek için bu klasöre dokunun. Bitti veya Tamam'a dokunun. Seçtiğiniz dosya telefondaki bu konuma taşınacaktır. Dosyanız artık cihazınızın dahili depolama alanı yerine SD kartınızda depolanıyr.

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