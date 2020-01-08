



İnternetsiz oynanabilen en iyi RPG oyunlarını sıralıyoruz. Aşağıda iPhone ve Android için yayımlanmış çevrimdışı oyunların güncel bir listesini bulacaksınız.

İnternetsiz RPG Oyunları (iPhone, Android)

Dungeon Quest

Android (ücretsiz)| iOS (ücretsiz)

Ana odak noktanın canavarları öldürmek, destansı ganimetler toplamak ve böylece daha fazla canavar öldürmek olduğu klasik bir izometrik hack'n slash RPG oyunu.

Evoland

Android ($0.99) | iOS ($0.99)

Pikselli grafikler ve monokrom görüntüsüyle klasik bir oyun. Oyunda ilerledikçe, renkler, grafikler, sesler ve müzik daha iyi hale geliyor ve sonunda 3D macera RPG'sine dönüşüyor.

Exiled Kingdoms

Android (ücretsiz) | iOS (ücretsiz)

Kendinizi tonlarca build seçeneği, keşfedilecek devasa bir dünya ve sizi tekrar oynamaya itecek kadar çekici bir hikaye ile derin bir RPG oyunu oynarken bulacaksınız.

Evertale

Android ($0.99) | iOS ($0.99)

Bazı Pokemon elementleri olan bir kahraman / canavar koleksiyoncusu oyunu arıyorsanız işte burada. Güzel, Japon animasyon stiline sahip bir macera RPG oyunu ve iOS ile Android telefonlara sunuluyor. Toplamanız ve geliştirmeniz gereken tonlarca karakterin yanı sıra ilginç bir de hikayesi var.

Battle Chasers: Nightwar

Android ($9.99) | iOS ($9.99)

Bu oyun biraz pahalı tarafta, ama nedenini çabuk gösteriyor. Güzel grafikler, akıcı animasyonlar ve harika bir film müziği ile çevrili bir fantezi dünyasında geçen muhteşem bir JRPG oyunu.

Way of Retribution: Awakening

Android (ücretsiz)

Görünüşten karakter sınıfına ve bireysel becerilere kadar çok derin karakter kişiselleştirme seçenekleriniz var, bununla beraber oldukça zorlayıcı.





Titan Quest

Android ($6.99) | iOS ($6.99)

Gerçekte 2006'dan kalma bir PC oyunudur. Yeniden düzenlendi ve yeniden yayımlandı, böylece doğrudan cep telefonunuzdan tadını çıkarabilirsiniz.

Oceanhorn

Android (ücretsiz+$5.49) | iOS ($7.99)

Çok ağır Zelda elementlerine sahip olan bir macera RPG oyunu. Büyük bir fantezi dünyasında geçiyor ve alışılmış bir hikaye sunuyor ancak en azından büyüleyici görünmekte.

Planescape: Torment Enhanced Edition

Android ($9.99) | iOS ($9.99)

PC RPG'lerden kalma bir oyun ve bu sürümü 1999'a ait. Yani, evet, başlıkta "enchanced" dense de grafiklerde orijinaline sadık kalınmış.

Pocket Rogues

Android (ücretsiz) | iOS (ücretsiz)

Epey retro görünümlü baş aşağı kameralı bir aksiyon RPG oyunu. Permadeath, prosedürel olarak oluşturulmuş seviyeler ve bir seviye yükseltme sistemine sahip ağır Roguelike unsurlar sunuyor.

Postknight

Android (ücretsiz) | iOS (ücretsiz)

Postknight, basit bir oynanış arayanlar ve fazla zamanları olmayanlar için RPG kaşıntılarını giderebilecek eğlenceli bir oyundur.

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