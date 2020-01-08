Samsung Project NEON ile Dünyayı Değiştirmeyi Amaçlıyor





Samsung destekli STAR Labs tarafından geliştirilen NEON projesi, CES'te açıklandı. NEON, STAR Labs'ın "yapay insan" dediği insan gibi görsel olarak görünebilen ve yüz ifadeleri olan dijital olarak oluşturulmuş bir insan modeli.

Samsung Project NEON ile

Bu insan simülasyonları, STAR Labs'in Core R3 platformu (Reality, Realtime ve Responsive) tarafından destekleniyor. SPECTRA, NEON'un Zeka, Öğrenme, Duygular ve Hafızasına güç veriyor. NEON fikri ile birincil amaç insanlar için yapay bir servis temsilcisi oluşturmak.

Yakın gelecekte ise NEON'un servis temsilcisinin yanında, finans danışmanı, sağlık hizmeti sağlayıcısı veya konsiyerj olarak lisanslanabilmesi mümkün olacak. İnsanlar bu robotlara abone olarak hizmet alabilecek. NEON'lar zamanla TV sunucusu, sözcüsü veya film oyuncusu olarak çalışacak; ya da sadece yoldaş ve arkadaş olabilecek.

Sentetik aktörler tarafından oynanan bir film izlediğinizi hayal edebiliyor musunuz? STAR Labs'e göre bu gelecekte bir gün gerçek olabilir.

CES'te konuyla ilgili fragmanlar ve senaryolar gösterildi. Ancak belirtilmemiş olsa da bu videoların hepsi kameradaki gerçek aktörlerle çekilmiş yani bilgisayar tarafından üretilmiş değiller. Samsung'un ironik şekilde "simülasyon" dediği bu görüntüler yalnızca kurgu amacıyla simüle üretilmiş durumda, bu anlamda NEON'un gerçekte nasıl görüneceği ve hareket edeceğini henüz bilmiyoruz.





STAR Labs, NEON'un yapay zeka asistanı olmadığını belirtiyor. Kendisinden haber, hava durumu veya internet haberlerini getirmesini isteyemiyoruz. Birden fazla dil konuşabiliyor, sohbet edebiliyor ve şirket Turing testini geçebileceğini iddia ediyor. Turing testini geçerse NEON'un konuşma ve etkileşiminin bir insanla aynı etkileşimde olduğu ve ayırt edilemeyeceği anlamına gelir. Şirket ayrıca NEON'un eşsiz, bireysel bir insan olduğunu ve asla tam bir kopya olmadığını belirtiyor.

Bu noktada sorular cevaplardan fazla. NEON Projesi, 2020'nin sonunda beta aşamasında yayımlanacak ve bu nedenle CES 2021'den önce NEON hakkında daha fazla şey duymayı umuyoruz.

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