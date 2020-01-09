



EUV veya uç ultraviyole litograf, yongaları daha güçlü ve enerji verimli hale getirmeye yardımcı olan nispeten yeni bir teknoloji. Ultraviyole ışık kullanan EUV, transistörlerin yerleştirileceği deseni oluşturmak için silikonu hassas bir şekilde işaretlemeye yarıyor. Bu işlem entegre devre içine yerleştirilen transistörlerin yoğunluğunu arttırıyor. EUV, Moore Yasası'nı hayatta tutmak için TSMC ve Samsung gibi dökümhaneler tarafından güvenilen önemli bir teknoloji.

ABD Hollanda'nın Çin'e Çip Üretim Ekipmanı Satmasını Engelledi

Mevcut amiral gemisi akıllı telefon yongaları 7nm teknolojisini kullanıyor ve Huawei'in Kirin 990 gibi yonga setleri entegre 5G modeme sahip ve 10.3 milyardan fazla transistör içeriyor. Apple'ın A14 Bionic ve Huawei'in HiSilicon Kirin 1020'si (bu arada her ikisi de duyurulmadı) bu üretim teknolojisini kullanması beklenen ilk yonga setleri ve 5nm yongalar bu yılın ikinci çeyreğinde ortaya çıkacak. 5nm yongalar, milimetre kare başına 171.3 milyon transistör içerecek ve 7nm yonga setlerine kıyasla gelişmiş performans ve enerji tüketimi sunacak. EUV, 2022-2023 yılına kadar çip üretimini 3nm'ye düşürmeyi vaat ediyor. Teknolojik olarak en gelişmiş yongaları üretebilen sadece birkaç yonga şirketi var ve bunlar TSMC, Samsung ve Intel'i içermekte.

Hollandalı ASML'nin Çinli bir çip üreticisine EUV makinesi satması yasaklandı – Trump yönetiminde ABD, Hollandalıları Çin'e gelişmiş çip yapma ekipmanı göndermemeye ikna etti.

Reuters'a göre, Trump yönetimi Hollandalı şirket ASML'nin Çinli bir şirkete EUV makinesi satmasını engellemeyi başardı. Hollandalı ASML, yonga endüstrisinde litografi ekipmanı satışında dünya lideri. Rapora göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Hollanda hükümetini satışı iptal etmeye ikna etti.

Trump yönetiminin EUV teknolojisini Çinlilerin elinden uzak tutma girişimi 2018'de başladı. Hollanda hükümetinin ASML'ye Çin'de bir müşteriye EUV makinesi satma lisansı vermesi Trump yönetiminin Hollanda hükümeti ile birkaç kez görüşme yapmasına yol açtı. Geçen yılın Temmuz ayında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ABD'yi ziyaret etti ve bu ziyarette Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Charles Kupperman konuyu Hollandalı yetkililerle görüştü. İddiaya göre Başbakan Rutte'ye, eski bir ABD hükümet yetkilisinin Çin'in EUV teknolojisini almasının olası yansımalarını ortaya koyan bir ABD istihbarat raporu verildi.





Trump yönetimi tarafından uygulanan baskı sonucu Hollanda hükümeti ASML'nin ihracat lisansını yenilemeyi engelledi. Her biri 150 milyon dolar değerinde olan EUV makinesi böylece Çin'e gönderilmedi. ASML'nin Çin'deki müşterisi resmi olarak açıklanmadı, ancak kaynaklar bunun Çin'in en büyük çip üreticisi olan SMIC olduğunu söylüyor. Nikkei Asya, Kasım ayında ertelenen sevkiyatı haber yapmıştı ancak ABD'nin baskı kampanyasını detaylandıran ilk kişi Reuters oldu.

ABD, başka bir ülkede %25 ya da daha yüksek oranda ABD malları ile yapılan ürünlerin satışını denetleme hakkına sahip. AMSL'nin EUV makinesi %25 sınırını aşıyor.

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