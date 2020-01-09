



Yabancılardan veya satıcılardan gelen aramalardan yorulduysanız, bu kılavuzda cep telefonunuzdaki bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak nasıl reddedeceğinizi açıklıyoruz.

Bilinmeyen Numaraları Reddetmek

Bugünlerde telefon görüşmeleri eskisi kadar yoğun yapılmasa da, birçok şirket ve reklam çağrı merkezleri günün herhangi bir saatinde telefonumuzu aramaya devam ediyor.

Neyse ki, birçok orta sınıf ve daha yüksek Android telefon modeli, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları reddetmenize izin veren bir özelliğe sahiptir.

Ancak bazı eski cihazlarda yerel arama engelleme özelliği olmayabilir. Artık yabancılardan veya satıcılardan her gün iki veya üç telefon araması almak istemiyorsanız, Android cihazınızı özel ve bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları engelleyecek şekilde nasıl yapılandıracağınızı aşağıda açıkladık.

Truecaller ile Bilinmeyen Numaraları Reddetmek

İstenmeyen kişilerden, gizli numaralardan, telefon şirketlerinden ve satıcılardan gelen telefon aramalarını otomatik olarak reddetmek için birkaç çözüm var. Truecaller bunlar arasında en popüler olanı.





Bu uygulama ile bilinmeyen, gizli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak engelleyebileceğiniz bir filtre oluşturabilirsiniz.

Aramanın geldiğinden bile haberiniz olmadan Truecaller söz konusu çağrıyı anında reddeder. Uygulama ayrıca bu bilinmeyen numaraları tanımlayabileceğiniz ücretli bir hizmete sahip.

Uygulama SMS reklamları gibi sık sık aldığımız metin mesajları için de aynı şeyi yapar. Uygulama aynı zamanda gelen aramaları kaydetme yeteneği de sunuyor. Sonuç olarak bilinmeyen çağrıları reddetme ve hatta istenmeyen mesajlara son vermek için eksiksiz bir uygulamadır.

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