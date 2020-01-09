iPhone, iPad'de Antivirüs Uygulamaları





iOS işletim sistemli iPhone ve iPad'ler gerçekten güvenli cihazlar ancak her saldırıya karşı tam koruma sağlamazlar. Bu durumda antivirüs uygulamalarına ihtiyacınız olur.

Avira Mobile Security

Avira masaüstü bilgisayarlar için de sunulan basit bir uygulama. Avira Mobile Security bazı özelliklerini masaüstü muadilinden alıyor.

E-posta adresleriniz, Identity SafeGuard üzerinden Avira tarafından taranır. Bu özellik, kimlik bilgilerinizin ve kişilerinizin güvenli olmasını ve çevrimiçi sızıntı yapılmamasını sağlar. Ayrıca, güvenliğiniz tehlikeye girerse sizi uyarır. Yedekleme özelliğiyle adres defterinizi koruyabilirsiniz. Bilgileriniz size e-postayla gelir veya Google Drive veya Dropbox gibi bir bulut yedeklemesine gönderilir.

Kimlik Avı Koruması her mobil antivirüs programından beklendiği gibi kötü amaçlı yazılımları olan web sitelerini engelleyerek sizi güvende tutar. Bellek ve depolama alanı kullanımınızı yönetmenize yardımcı olan yardımcı araçlar var. Uygulama, çeşitli etkinlikler hakkında güvenlik raporları sağlar ve basit bir hırsızlık önleme modülü sunar. Bu nedenle iOS ve iPhone, iPad'de en iyi antivirüs uygulamalarından biri.

McAfee Mobile Security

McAfee Mobile Security bilgi hırsızlığına karşı en iyi çalışan uygulamalardan. Hırsızların planlarını bozacak sağlam özellikler sunar.

Hırsızlığa karşı koruma aracı, cihazınızı izlemenize yardımcı olan bir harita sağlar ve alarm çalabilir. Alarm cihaz sessiz moda alınmış olsa bile McAfee Mobile Security yine de alarmı sesli şekilde çalmayı başarır.





Birisi telefonunuzda casusluk yapmaya çalışırsa CaptureCam özelliği bunun üstesinden gelmeyi sağlıyor. Uygulama, telefonunuza erişmeye çalışan herhangi bir kişinin fotoğrafını çeker ve size e-postayla bir kopyasını gönderir.

360 Security

iOS'li iPhone ve iPad için sunulan güçlü bir virüsten koruma aracıdır. Olası tehditleri ortadan kaldırmak için günlük olarak yeni virüs ve kötü amaçlı yazılım taraması yapma özelliği var. Pil ömrü hakkında endişe duyanlar için 360 Security az pil harcayacak şekilde optimize edilmiş. Akıllı Pil Tasarrufu, pilinizin korunması için önemsiz uygulamaların çalışmasını durdurur.

Uygulama cihazınızın belleğini ve kaynaklarını yöneterek daha hızlı çalışmasını sağlar. Bunu tek bir dokunuşla çalışan Hız Artışı ve Akıllı Önbellek özelliği ile yapıyor. Bu uygulama, çalma veya kayıp durumunda telefonunuzu bulmanızı sağlayan fonksiyonlara sahip olduğundan, telefonunuzu kaybederseniz endişelenmenize gerek yoktur. iPhone ve iPad için en iyi iOS antivirüs koruma uygulamalarından biri. WiFi izleme ve Çağrı engelleme özelliği de var.

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