iPhone'da Ekran Yansıtma Uygulamaları





iPhone birçok kişinin beğenisini kazanan güçlü bir cihaz. Üstün donanımı ve sezgisel işletim sistemi ile işlevsel özellikler sunuyor. iPhone ekranınızı daha büyük bir ekranda veya bilgisayarda görüntüleyebilecek bir uygulama ister misiniz? Ekran yansıtma uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar iPhone ekranınızı daha büyük bir ekrana yansıtmanıza izin verir, böylece oyun oynayabilir, film izleyebilir ve diğer şeyleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aşağıda bu tür uygulamaları bulacaksınız.

Dr. Phone – iOS Screen Recorder

iPhone ekranınızı yansıtmak için iyi bir çözüm mü arıyorsunuz, o zaman iOS Screen Recorder bu çözüm olacak. Uygulama, iPhone veya iPad'inizin ekranını kaydetmenizi sağlar. İster daha büyük bir ekrandaki oyunu kaydetmek, ister video ve daha fazlasını izlemek olsun, ekran kaydedici gerekli işlevi yerine getirir. Wondershare uygulamanın geliştiricisi. Sadece birkaç adımla cihazınızın ekranını yansıtabilirsiniz. Uygulama, iPhone ekranınızı yansıtmak ve kaydetmek için harika bir yol sunar.

ApowerMirror

iPhone ekranınızı daha büyük bir monitöre aktarabilen / yayınlayabilen başka bir uygulama ApowerMirror'dur. iPhone ekranınızı bilgisayarınızda gösterebilen güçlü bir masaüstü uygulamasıdır. Ayrıca, fareniz ve klavyenizle ekranı kontrol edebilir ve hareket edebilirsiniz. ApowerMirror, en sevdiğiniz mobil oyunları oynamak, sunumlarınızı iş arkadaşlarınızla paylaşmak ve filmleri daha büyük ekranda izlemenin keyfini çıkarmanızı sağlar. Bu uygulamayı USB veya kablosuz modda kullanabilirsiniz ve büyük işletim sistemleriyle uyumludur.





Reflector Director

Reflector Director, kablo kullanmanıza gerek kalmadan iPhone ekranınızı yansıtmanızı sağlar. Uygulama, verilerinizi, içeriğinizi ve videonuzu çok daha büyük bir masaüstü ekranına aktarmanıza olanak tanır. Squirrel LLC tarafından geliştirilen Reflector Director, iPad, iPhone ekranını kablosuz bir ağ üzerinden TV'ye yansıtmanızı sağlıyor. Bu da büyük ekranda size sunum yapma, uygulama açma, video izleme ve oyun oynama gibi olanaklar tanıyor. Harika ve çekici özellikleri nedeniyle ekran yansıtma yapan meraklılar arasında çok popüler. Güzel özelliklerden biri, yansıtılmış ekranınızı YouTube kanalında veya YouTube içinde paylaşmak istediğiniz herhangi bir yerde paylaşma seçeneği sunmasıdır.

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