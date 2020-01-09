Telefonda Otomatik Şifre Girmek





Telefonunuzda Google şifrelerinin otomatik olarak doldurulmasını sağlayabilirsiniz. Akıllı telefonlar artık hayatımızın merkezi olduğundan ve internet bağlantısının desteklendiği hemen her şeyde onları kullanıyoruz, bu nedenle cep telefonunuzu kullanırken birçok şifre girmeniz gerekebilir. Aşağıda Android telefonda otomatik şifre doldurma ayarına yer verdik.

Telefonda Otomatik Şifre Doldurma

Çok sayıda uygulama kullanıyor ve web sitelerindeki hesaplarımıza erişiyoruz. Bu durum gizlilik riski oluşturur, bu nedenle her hizmet için farklı bir şifre kullanmak daha uygundur; ancak hepsini hatırlamak zor olabilir. Böyle durumlarda telefonda otomatik şifre girme özelliğini açabilirsiniz.

Android'de şifre formlarının otomatik olarak doldurulması Google'ın şifre yöneticisi aracılığıyla çalışır. Maalesef, yalnızca Android 8.0 veya sonraki sürümlere sahip telefonlarda kullanılabilen bir araçtır. Diğer üçüncü parti şifre yöneticilerini kullanabileceğinizi de belirtelim.

Bu güvenlik sistemi sayesinde telefonunuz daha önce eriştiğimiz uygulamaların kullanıcı ve şifre alanlarını otomatik olarak dolduracaktır.

İşte Android'de otomatik kullanıcı adı ve şifre doldurma özelliğini etkinleştirme adımları.





Android Ayarlarınıza Gidin

"Diller ve metin girişi" seçeneğini bulun. Genellikle ayarlar sayfasında kendi menüsü olur ya da sistem seçeneklerinin içindedir.

"Diller ve metin girişi" bölümüne gidin.

"Otomatik doldurma" ayarına giriş yapın.

Seçmek için Google seçeneğine basın (varsayılan hizmettir). Üçüncü parti otomatik şifre doldurma uygulaması kullanmak istiyorsanız "Hizmet Ekle" ye basın. Enpass, LastPass, Dashlane, Keeper ve 1Password popüler şifre uygulamaları arasında.



Bu şekilde, bir uygulamada veya oyunda her oturum açışınızda ve şifrenizi önceden bir kez girmişseniz varsa, Google, giriş sayfasındaki bilgileri otomatik olarak dolduracak ve böylece şifrenizi hatırlamak zorunda kalmayacaksınız. Google tarafından garanti edilen güvenli bir hizmettir.

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