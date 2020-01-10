AB'nin Google'ın Android kullanıcılarına bir arama motoru ve tarayıcı seçeneği sunması gerektiğine karar verdikten sonra şirket, katılmak isteyen alternatif arama motorları için bir açık oylama düzenledi. Seçim ekranı geçen yılın ortasında kullanıcılara sunuldu, bu da bizi bugüne getiriyor – Google, ülke başına en popüler alternatif arama motorlarını duyurdu.
DuckDuckGo En İyi Alternatif Android Arama Motoru Oldu
Net kazanan gizlilik odaklı DuckDuckGo oldu. İngiltere hariç, tüm AB ülkelerinde en iyi seçim oldu. Bing de listedeydi ancak ne yazık ki Microsoft'un arama motoru ilk 3'te bile yer almadı.
İkinci sırada ise sosyal ağ meta arama motoru olan Info.com geldi. PrivacyWall, Qwant ve Yandex diğer popüler seçimlerdi, aşağıdaki listenin tamamını görebilirsiniz.
Avrupalı kullanıcılar Play Store'u ilk kez başlattığınızda bir seçim ekranı görüyordu. Ancak bu yıl Mart ayından başlayarak bu oylama ekranı artık Android cihazın ilk kurulumunda çıkacak.
Arama motorlarına yönelik seçeneklerin ülkeye göre değiştiğini belirtelim ve her arama motoru aday olabiliyor. En yüksek oylanan üç arama motoru ve Google birlikte rastgele sırayla gösteriliyor. Bu durum Bing'in neden neredeyse listede olmadığını açıklayabilir – Microsoft oylamayı yalnızca İngiltere'deki kullanıcılara sunmuş olabilir.
İşte ülke başına döküm. Bunlar Android'de Google dışındaki en popüler arama motorlarıdır.
|Ülke
|Kazananlar
|Avusturya
|DuckDuckGo, GMX, Info.com
|Belçika
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Bulgaristan
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Hırvatistan
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Çekya
|DuckDuckGo, Info.com, Seznam
|Danimarka
|DuckDuckGo, Givero, Info.com
|Estonya
|DuckDuckGo, Info.com, Yandex
|Finlandiya
|DuckDuckGo, Info.com, Yandex
|Fransa
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Almanya
|DuckDuckGo, GMX, Info.com
|Yunanistan
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Bulgaristan
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|İzlanda
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|İrlanda
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|İtalya
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Letonya
|DuckDuckGo, Info.com, Yandex
|Lihtenştayn
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Litvanya
|DuckDuckGo, Info.com, Yandex
|Lüksemburg
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Malta
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Hollanda
|DuckDuckGo, GMX, Info.com
|Norveç
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Polanya
|DuckDuckGo, Info.com, Yandex
|Portekiz
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|Kıbrıs Cumhuriyeti
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Romanya
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Slovakya
|DuckDuckGo, Info.com, Seznam
|Slovenya
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|İspanya
|DuckDuckGo, Info.com, Qwant
|İsveç
|DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
|Birleşik Krallık
|Bing, DuckDuckGo, Info.com
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