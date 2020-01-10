



AB'nin Google'ın Android kullanıcılarına bir arama motoru ve tarayıcı seçeneği sunması gerektiğine karar verdikten sonra şirket, katılmak isteyen alternatif arama motorları için bir açık oylama düzenledi. Seçim ekranı geçen yılın ortasında kullanıcılara sunuldu, bu da bizi bugüne getiriyor – Google, ülke başına en popüler alternatif arama motorlarını duyurdu.

DuckDuckGo En İyi Alternatif Android Arama Motoru Oldu

Net kazanan gizlilik odaklı DuckDuckGo oldu. İngiltere hariç, tüm AB ülkelerinde en iyi seçim oldu. Bing de listedeydi ancak ne yazık ki Microsoft'un arama motoru ilk 3'te bile yer almadı.

İkinci sırada ise sosyal ağ meta arama motoru olan Info.com geldi. PrivacyWall, Qwant ve Yandex diğer popüler seçimlerdi, aşağıdaki listenin tamamını görebilirsiniz.

Avrupalı kullanıcılar Play Store'u ilk kez başlattığınızda bir seçim ekranı görüyordu. Ancak bu yıl Mart ayından başlayarak bu oylama ekranı artık Android cihazın ilk kurulumunda çıkacak.





Arama motorlarına yönelik seçeneklerin ülkeye göre değiştiğini belirtelim ve her arama motoru aday olabiliyor. En yüksek oylanan üç arama motoru ve Google birlikte rastgele sırayla gösteriliyor. Bu durum Bing'in neden neredeyse listede olmadığını açıklayabilir – Microsoft oylamayı yalnızca İngiltere'deki kullanıcılara sunmuş olabilir.

İşte ülke başına döküm. Bunlar Android'de Google dışındaki en popüler arama motorlarıdır.

Ülke Kazananlar Avusturya DuckDuckGo, GMX, Info.com Belçika DuckDuckGo, Info.com, Qwant Bulgaristan DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Hırvatistan DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Çekya DuckDuckGo, Info.com, Seznam Danimarka DuckDuckGo, Givero, Info.com Estonya DuckDuckGo, Info.com, Yandex Finlandiya DuckDuckGo, Info.com, Yandex Fransa DuckDuckGo, Info.com, Qwant Almanya DuckDuckGo, GMX, Info.com Yunanistan DuckDuckGo, Info.com, Qwant Bulgaristan DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall İzlanda DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall İrlanda DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall İtalya DuckDuckGo, Info.com, Qwant Letonya DuckDuckGo, Info.com, Yandex Lihtenştayn DuckDuckGo, Info.com, Qwant Litvanya DuckDuckGo, Info.com, Yandex Lüksemburg DuckDuckGo, Info.com, Qwant Malta DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Hollanda DuckDuckGo, GMX, Info.com Norveç DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Polanya DuckDuckGo, Info.com, Yandex Portekiz DuckDuckGo, Info.com, Qwant Kıbrıs Cumhuriyeti DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Romanya DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Slovakya DuckDuckGo, Info.com, Seznam Slovenya DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall İspanya DuckDuckGo, Info.com, Qwant İsveç DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall Birleşik Krallık Bing, DuckDuckGo, Info.com

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