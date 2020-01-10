



Twitter, YouTube ve Wikipedia da dahil olmak üzere artık pek çok uygulama koyu moda sahip ve bunlar iPhone'un koyu modu ile eş zamanlı olarak açılıp kapanabiliyor. Koyu mod ile açık mod arasında daha hızlı şekilde geçiş yapmak isteyen iPhone kullanıcıları bunu Denetim Merkezi'ne ekleyecekleri bir butonla yapabilirler. Kullanıcılar şu anda parlaklık butonuna uzunca basarak (ya da 3D Touch yaparak) koyu modu açabiliyorlar.

iPhone Denetim Merkezi'ne Koyu Mod Butonu Eklemek

Bununla birlikte, ana Denetim Merkezi ekranına özel bir karanlık mod düğmesi ekleyerek her şeyi daha da pratik hale getirebilirsiniz, böylece her seferinde parlaklık düğmesine sertçe ya da uzunca basmanıza gerek kalmaz. iPhone ve iPad'de bu şu şekilde yapılıyor:

Ayarlar -> Denetim Merkezi -> Kontrolleri Özelleştir'e gidin.

Üstte, şu anda Denetim Merkezin'de olan kontrolleri göreceksiniz.

Daha Fazla Denetim başlığı altında, Koyu Modu bulun ve yanındaki yeşil "+" işaretine dokunun.

Hepsi bu kadar. Şimdi iPhone ya da iPad'de Denetim Merkezi'nizi açın ve Koyu Mod açma – kapama düğmesini göreceksiniz.





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