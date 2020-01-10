



Notlar uygulamasını sık kullananlar için iPhone'da kilit ekranına erişim vererek bu ekrandan not alabilirsiniz. Notlar hem iOS Denetim Merkezi'ne hem de Widget'lara eklenebiliyor. 3D Touch özellikli iPhone'larda ayrıca ana ekrandan veya Denetim Merkezi'nden kısayol menülerine erişilebiliyor.

iPhone'da Kilit Ekranından Not Yazmak

Aşağıda iPhone kilit ekranına Notlar uygulamasının kısayolunu eklemeyi ve böylece kilit ekranını açmaya gerek kalmadan not almayı göstereceğiz.

Ayarlar -> Denetim Merkezi'ne gidin

Denetimleri Özelleştir'e dokunun

Notları Denetim Merkezi'ne eklemek için yeşil artıya (+) dokunun

Ayarlar -> ID ve Parola'ya dokunun ve Denetim Merkezi için "kilitliyken erişim" in etkinleştirildiğinden emin olun

Şimdi kilit ekranından Notlar erişimini etkinleştirin. Ayarlar -> Notlar'a gidin

Sayfayı aşağı kaydırın ve Notlara Kilit Ekranından Eriş öğesine dokunun

Her Zaman Yeni Not Oluştur'u veya Son Notu Sürdür'ü seçin

Artık iPhone'da Denetim Merkezi'ne hızlıca kaydırabilir ve not yazmak için Notlar uygulamasına dokunabilirsiniz





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