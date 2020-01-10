Notlar uygulamasını sık kullananlar için iPhone'da kilit ekranına erişim vererek bu ekrandan not alabilirsiniz. Notlar hem iOS Denetim Merkezi'ne hem de Widget'lara eklenebiliyor. 3D Touch özellikli iPhone'larda ayrıca ana ekrandan veya Denetim Merkezi'nden kısayol menülerine erişilebiliyor.
iPhone'da Kilit Ekranından Not Yazmak
Aşağıda iPhone kilit ekranına Notlar uygulamasının kısayolunu eklemeyi ve böylece kilit ekranını açmaya gerek kalmadan not almayı göstereceğiz.
- Ayarlar -> Denetim Merkezi'ne gidin
- Denetimleri Özelleştir'e dokunun
- Notları Denetim Merkezi'ne eklemek için yeşil artıya (+) dokunun
- Ayarlar -> ID ve Parola'ya dokunun ve Denetim Merkezi için "kilitliyken erişim" in etkinleştirildiğinden emin olun
- Şimdi kilit ekranından Notlar erişimini etkinleştirin. Ayarlar -> Notlar'a gidin
- Sayfayı aşağı kaydırın ve Notlara Kilit Ekranından Eriş öğesine dokunun
- Her Zaman Yeni Not Oluştur'u veya Son Notu Sürdür'ü seçin
Artık iPhone'da Denetim Merkezi'ne hızlıca kaydırabilir ve not yazmak için Notlar uygulamasına dokunabilirsiniz
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