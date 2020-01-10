



Apple en yeni iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad telefonlarda mesaj yönlendirme özelliği sunuyor. Mesaj yönlendirme özelliği ile iPhone, iPad ve Macbook cihazınızda mesajlaşmayı daha pratik hale getirebilirsiniz.

iPhone'da Mesaj Yönlendirme

Mesaj yönlendirme iPhone veya iPad'inize gönderilen bir mesajı diğer cihazınıza iletmenizi sağlayan bir özelliktir.

Telefonunuza bağlamak istediğiniz cihazda (bilgisayar veya iPad gibi) Mesajlar uygulamasını açın. Apple ID hesabınızda oturum açın ve onay kodunu içeren kısa mesajı bekleyin. iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve "Mesajlar" sekmesine gidin. "Metin Mesajı Yönlendirme"ye dokunun. Bir sonraki ekranda Mesajlar uygulamasını kurduğunuz cihazın yanındaki düğmeye dokunun (örneğin, "MacBook Pro"), yeşile dönecektir.

Telefonunuza gönderilen metinler artık otomatik olarak seçtiğiniz cihazlarla paylaşılacak. "Metin Mesajı Yönlendirme" altındaki düğmeyi tekrar kapatarak yönlendirmeyi devre dışı bırakabilirsiniz.





Ayrıca ekranda "Metin Mesajı Yönlendirme" başlığını görmüyorsanız, ilk olarak, Mesajlar ekranının üst kısmında "iMessage" ı kapatıp tekrar açın. Ardından, "Gönder ve Al" yazan sekmeye basın ve Apple Kimliğinize dokunarak oturum açın.

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