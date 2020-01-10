iPhone'u Mac ve PC'ye ya da Harici Diske Yedeklemek (2020)





iTunes kapatıldı ancak Windows PC'lerde hala sunuluyor. iPhone'u Mac'e ya da Windows'a yedekleyebilirsiniz. Ancak işleri daha sağlama almak adına iPhone ya da iPad'i aynı zamanda harici diske de yedekleyebilirsiniz. İşte adımlar.

iPhone'u Mac'e Yedeklemek (2020)

Apple Mac'lerde iTunes'u kapattı. Bu nedenle Mac kullanıcılarının iPhone'u yedeklerken Finder'ı kullanması gerekecek.

Finder'daki kenar çubuğunda Konumlar bölümünde iPhone, iPad cihazınıza tıklayın.

Mac'inize ilk kez bir iPhone veya iPad bağladığınızda, size bilgisayara güvenmeniz gerektiğini bildiren bir uyarı gösterilecek. Güven'i seçin, ardından telefonunuzun veya tabletinizin kilidini açın ve talimatları uygulayın.

Finder'ın üstünde iPhone veya iPad'inizle senkronize edilmiş Müzik, Filmler, Sesli Kitaplar ve Dosyalar gibi şeyleri yönetmek için farklı sekmelerde iOS cihazınızla ilgili bilgileri göreceksiniz.

Geri kalan ekran iTunes ile aynı olacak ve sağda Şimdi Yedekle butonunu göreceksiniz.

iPhone'u Windows'a Yedeklemek

iPhone hala Windows'a iTunes ile yedekleniyor.

iPhone, iPad'i Windows'a bağlayın.

PC'nizdeki iTunes uygulamasında, iTunes penceresinin sol üstündeki Aygıt düğmesini tıklayın.

Özet'i tıklayın.

Şimdi Yedekle'yi tıklayın.

Yedeklemelerinizi şifrelemek için "[Aygıt] yedeklemesini şifrele"yi seçin, parola yazın ve sonra Parolayı Ayarla'ya tıklayın.

Windows'ta saklanan yedeklemeleri görmek için Düzen > Tercihler > Aygıtlar'ı tıklayın. Şifrelenmiş yedeklemelerin yanında kilit simgesi olur.

iPhone'u Harici Diske Yedeklemek

iPhone, iPad yedeklemelerini harici bir sabit sürücüde saklamak istiyorsanız,

Yedek dosyalarını Mac'te bulmak:

Spotlight arama düğmesini tıklayın veya Command – Shift – G tuşlarına basın ve aşağıdaki metni kopyalayın: ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/

Mac'te yedeklemelerin depolandığı klasör açılır.





Yedek dosyalarını Windows PC'de bulmak:s

Windows için benzer bir işlem kullanılır. Arama çubuğunuzu açın ve \Users(kullanıcı adınız)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\ yazın

Yedeklemelerin depolandığı klasör açılır.

Yedekleri kopyalama ve taşıma

Yedeklemelerinizin nerede gizlendiğini bulduğunuza göre, bunları harici sürücüye kopyalayabilir ve sabit sürücünüzdeki dosyaları da silebilirsiniz.

Apple kullanıcılara tüm klasörü kopyalamalarını önerir, bu nedenle devam edin ve klasörün bir kopyasını oluşturun ve bunu harici sabit sürücünüze veya iCloud'dan farklı bir bulut hizmetine taşıyın.

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