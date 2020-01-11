



Şimdiye kadar, çok sayıda kaynak Samsung'un sıradaki modellerinin Galaxy S11 yerine S20 adını taşıyacağını söylemişti. Şirket CES'te yaptığı bir takım gizli toplantılarla yeni modellerini yatırımcılarına tanıttı ve şimdi sızdırılan bilgiler üç Galaxy S20 modeli olacağını söylüyor.

Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra (S11+) Özellik ve Fiyat Karşılaştırması

S20 isimlendirmesi Samsung için yeni bir döneme işaret ediyor olabilir. Zira kaynaklar önümüzdeki yıl 2021'de Galaxy S21'ye sahip olacağımıza dikkat çekiyor. Apple ise iPhone 13'ü piyasaya sunacak ve uzmanlara göre bu Samsung tarafından oynanan akıllı bir pazarlama taktiği.

Şimdi gelen sızıntılar Galaxy S20 yani S10e varisinin özelliklerini ve de S20+ ile bir de S20 Ultra'nın özelliklerini ortaya koyuyor. İddialara göre S20 Ultra, S10+'ın yerini alacak.





İddialar S20 Ultra'nın 100x "Space Zoom" hibrit optik / dijital büyütmeye sahip olacağını söylüyor. Cihazda periskop zum ve yüksek çözünürlüklü ana kamera olacak. Aşağıda tüm Galaxy S20 ailesinin özellikleri ve fiyatları yer alıyor.

Samsung Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy S20 Ultra (S11+) Galaxy S20+ (S11) Galaxy S20 (S11e) Cam&metal

166.9 x 76 x 8.8mm

(10.2 mm kamera çıkıntısıyla)

Özel Danimarka kumaş Kvadrat kılıfı Cam&metal

161.9 x 73.7 x 7.8mm

(8.9 mm kamera çıkıntısıyla) Cam&metal

151.7 x 69.1 x 7.9mm

(9.1mm mm kamera çıkıntısıyla) 6.9 inç 2K AMOLED, Premium Hole Infinity Ekran, 120Hz yenileme hızı 6.7 inç 2K AMOLED, Premium Hole Infinity Ekran, 120Hz yenileme hızı 6.2 inç AMOLED, Premium Hole Infinity Ekran, 120Hz yenileme hızı 108MP ana

48MP periskop 'Space Zoom',

10x optik ve 100x hibrit dijital yakınlaştırma

Ultra geniş açı lens

ToF kamera(lar)

8K 30fps veya 4K HDR 120fps kayıt



Özellikler:



Video Spin, Bright Night, Single Take Photo, Aynı anda tüm kameralardan Director's View, Night Hyperlapse, Dikey Panoramalar 108MP ana

48MP telephoto

Ultra geniş açı lens

ToF kamera(lar)

8K 30fps veya 4K HDR 120fps kayıt



Özellikler:



Video Spin, Bright Night, Single Take Photo, Aynı anda tüm kameralardan Director's View, Night Hyperlapse, Diey Panoramalar 108MP main

Telefoto

Ultra geniş açı lens

8K 30fps veya 4K HDR 120fps kayıt



Özellikler:



Video Spin, Bright Night, Single Take Photo, Aynı anda tüm kameralardan Director's View, Night Hyperlapse, Dikey Panoramalar Snapdragon 865, Exynos 990 Snapdragon 865, Exynos 990 Snapdragon 865, Exynos 990 8GB RAM/256GB temel 8GB RAM/256GB temel 8GB RAM/256GB temel 4900mAh 4300mAh 3730mAh 1099 Dolar 999 Dolar (5G model) 799 Dolar Duyuru 2/11, çıkış tarihi 3/6 Duyuru 2/11, çıkış tarihi 3/6 Duyuru 2/11, çıkış tarihi 3/6

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