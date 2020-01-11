



Apple HomePod, akıllı hoparlör pazarında bulunan en iyi ses kalitesini sunan cihazlardan biri ve Siri'yi kullanarak sesli mesajlar okumanıza ve göndermenize olanak tanır. Bu özellikleri nedeniyle, HomePod'un telefon görüşmeleri yapmak için de harika bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. HomePod ile telefon çağrısı yapmak mümkün.

Başlıca Sınırlama: Yalnızca Hoparlör

HomePod'u telefon görüşmeleri için kullanma söz konusu olduğunda tek büyük can sıkıcı durum sadece hoparlör özelliği sunmasıdır. Yani Siri ile konuşarak HomePod'ta mesaj gönderebilirsiniz ancak Siri ile telefon görüşmesi başlatamazsınız. Yani, "Hey Siri, annemi ara" diyerek annenizle konuşmaya başlama seçeneği sunmuyor.

Bunun yerine telefon görüşmesini iPhone'da başlatmalı ve ardından ses çıkışını HomePod'a geçirmelisiniz. Bunu yaptığınızda, telefon görüşmesini HomePod'dan duyarsınız.

Diğer akıllı hoparlörlerin doğrudan sesli arama yapmanıza izin verdiği göz önüne alındığında HomePod için önemli bir eksiklik.





HomePod'un Hoparlör Olarak Kullanılabileceği Uygulamalar

HomePod, iOS'taki yerleşik Telefon uygulamasının yanı sıra bazı arama uygulamaları da hoparlör işlevi görebilir. HomePod'u aramalar için kullanabileceğiniz telefon uygulamaları şunları içerir:

FaceTime

Phone

Skype

Viber

WhatsApp.

HomePod'la Telefon Görüşmeleri Yapma

iPhone'unuzda normalde yaptığınız gibi bir arama başlatın (numarayı tuşlayarak, bir kişiye dokunarak vb.)

Çağrı başladıktan sonra Ses düğmesine dokunun.

Ekranın alt kısmından açılan menüden HomePod'unuzun adına dokunun.

Çağrı HomePod'a değiştirildiğinde, Ses düğmesinde HomePod'un simgesi görünür ve gelen çağrı sesini HomePod'dan duyarsınız.

Arama yapmak için Siri'yi kullanamayacağınız için, aramayı sonlandırmak için de kullanamazsınız. Bunun yerine, iPhone ekranındaki kırmızı telefon simgesine veya HomePod'un üst kısmına dokunabilirsiniz.

HomePod'u Hoparlör Olarak Kullanırken Çağrı Bekletme ve Birden Fazla Çağrı Durumları

HomePod'u hoparlör olarak kullanırken iPhone'unuza yeni bir çağrı gelirse, birkaç seçeneğiniz var:

Geçerli aramayı sonlandırmak ve yeni aramaya geçmek: HomePod'un üstündeki yeşil ışığa dokunun ve basılı tutun.

Yeni çağrıyı cevaplamak ve mevcut çağrıyı beklemeye almak: HomePod'un üstündeki yeşil ışığa dokunun.

Aramalar arasında geçiş yapmak: HomePod'un üst kısmına dokunun.

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