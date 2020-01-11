iPad Ses Tuşları Çalışmıyor, Nasıl Çözülür?





iPad'inizdeki ses seviyesi düğmeleri düzgün çalışmıyor ve neden olduğundan emin değilseniz, iPad'inizin ses seviyesini ayarlamaya çalışmak sinir bozucu olmaya başlayabilir. Bu makalede, iPad ses tuşları sıkıştığında veya çalışmadığında ne yapacağınızı açıklayacağız.

Ayarlar Uygulamasında Ses Düzeyi Kaydırıcısını Kullanma

Ses seviyesi düğmesi çalışmadığında, iPad ses seviyesini Ayarlar uygulamasında ayarlayabilirsiniz. Ayarlar -> Sesler'e gidin ve kaydırıcıyı istediğiniz ses seviyesine sürükleyin. Ne kadar sağa sürüklerseniz, iPad'iniz o kadar yüksek ses çıkarır.

AssistiveTouch Kullanın

AssistiveTouch düğmesini kullanarak iPad'inizin ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. AssistiveTouch'ı açmak için Ayarlar -> Erişilebilirlik -> Dokunmatik -> AssistiveTouch'a gidin. Ardından, AssistiveTouch öğesinin yanındaki düğmeyi açın. Bunu yaptığınızda, iPad'inizin ekranında sanal bir düğme görünür.

Düğme göründüğünde, üzerine dokunun ve Cihaz'a dokunun. Burada, sesi açma veya kapatma seçeneğini göreceksiniz.

Asıl Sorunu Çözmek

Ayarlar ve AssistiveTouch'daki adımlar geçici çözümlerdir. iPad'de ses tuşu problemine dair tipik senaryolar şöyledir:

Ses seviyesi düğmeleri tamamen sıkışmıştır, bu yüzden düğmelere hiçbir şekilde basamazsınız.

Ses seviyesi düğmeleri normal görünmektedir, ancak tuşlara bastığınızda hiçbir şey olmaz.

iPad Ses Düğmeleri Sıkıştı!

iPad ses düzeyi düğmeleriniz sıkışmışsa, sorun yazılımla ilgili olmadığı için yapabileceğiniz çok fazla bir şey yoktur. Yapmanızı tavsiye ettiğimiz şeylerden biri iPad'inizin kılıfını çıkartmaktır. Çoğu zaman, kauçuktan yapılmış ucuz kılıflar iPad ses seviyesi düğmelerini ve güç düğmesini sıkıştırabilir.

Kılıfı çıkardıktan sonra ses seviyesi düğmeleri hala takılı kalıyorsa, muhtemelen iPad'inizin onarılması gerekir.

Ses Düğmelerine Bastığımda Hiçbir Şey Olmuyor!

iPad ses seviyesi düğmelerine bastığınızda hiçbir şey olmuyorsa hemen onarılması gerekmez. iPad'inizde yazılım sorunu yaşıyor olabilirsiniz.





İlk olarak, iPad'inizi yeniden başlatmayı deneyin. Ses seviyesi düğmeleri yazılım çökmesi nedeniyle çalışmıyorsa, bu sorunu çözecektir.

iPad'inizi baştan başlatmak için Home düğmesine ve güç düğmesine aynı anda basın. Apple logosu görünür görünmez her iki düğmeyi de bırakın.

iPad'iniz tekrar açıldığında ses düzeyi düğmeleri hala çalışmıyorsa DFU geri yükleme adımına geçin.

iPad'inizi DFU Moduna Alın

DFU, Cihaz Ürün Yazılımı Güncellemesi anlamına gelir ve bir iPad'de yapabileceğiniz en derin geri yükleme türüdür.

Bkz. iPhone 7/7 Plus'da DFU Modu Nasıl Açılır?

iPad'inizi Onarın

DFU geri yüklemesi çözüm olmadıysa veya iPad'iniz veya ses düzeyi tuşları hala takılı kaldıysa, iPad'inizi onarmanız gerekecek. iPad'inizi yerel Apple Store'unuza götürmeyi planlıyorsanız, önce randevu almanızı öneririz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum