



Android büyük klavye uygulamaları için zengin seçenekler sunuyor. Telefonlarda büyük klavye tuşlarına basmayı isteyenler için aşağıda bazı en iyi seçenekleri bulacaksınız.

Android Telefonda Büyük Klavye Uygulamaları

Huge Keyboard

Adından da anlaşılacağı gibi, Huge Keyboard uygulaması son derece büyük klavye tuşları sunuyor, bu da büyük parmakları olan insanlar için mükemmel. Bununla birlikte, boyuttan memnun değilseniz, ayarlarda klavyenin boyutunu her zaman artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Yazmak için birden fazla dil, emoji, karakter, ses ve titreşimi destekler. İlginç bir şekilde, üst ve alt satırı da değiştirebilirsiniz. Jestlerin yanı sıra, uygulama temaları da sunar. Ayrıca kısaltma düzenleyicisi de dahil olmak üzere mükemmel tahmin ve düzeltme özelliği var.

MessagEase Keyboard

Google Play Store açıklamasında belirtildiği gibi, 'Bu aslında bir QWERTY klavye değil'. MessageEase Klavye diğer normal klavye uygulamalarına benzemez ve aslında farklıdır. Klavyede benzersiz bir şekilde hizalanmış olan ve tüm alfabeyi içeren dokuz büyük tuş var.

Tabii ki, uygulama ilk başta korkutucu görünüyor, ancak alışmaya başladığınızda, diğer klavye uygulamaları kadar kolaylaşıyor. Geliştirici, uygulamayı anlamanıza yardımcı olacak birçok video yayınladı. Onları buradan kontrol edebilirsiniz.

Büyük başparmakları olan insanlar için mükemmel olan uygulama aynı zamanda kelime tahmini, temalar, makrolar, çoklu dil desteği, ses girişi ve yazı tipi değiştirme özellikleri sunar. Android büyük klavye uygulamaları arasında en ilginçlerden.





1C Big Keyboard

Küçük ekranlar ve büyük parmaklar için mükemmel olan 1C Big Keyboard, telefonunuzun ekranının% 100'ünü kullanır. Boyutu istediğiniz zaman azaltabilirsiniz. Her satırın ikiye bölündüğü bir QWERTY klavyedir.

Temalara ek olarak, uygulama ayrıca tuşların yazı tipi şeklini ve boyutunu değiştirmenizi sağlar. Uygulama GIF desteğinden yoksun olsa da emoji, imleç kontrolü ve bir pano içeriyor.

Big Buttons Keyboard Standard

Simple Large Button Keyboard uygulamasına benzer şekilde, Big Buttons Keyboard Standard da emoji, otomatik düzeltme veya kelime tahmini olmayan nispeten basit bir uygulama. Bununla birlikte, uygulama tuş sesini ve titreşimi destekler ve klavye yüksekliğini de değiştirmenizi sağlar. Büyük klavye arayanlar için birebir.

Chrooma RGB – Bukalemun Klavye

Yapay zeka ile güçlendirilen Chrooma Klavye uygulaması, tuşların boyutunu artırmanıza da olanak tanır. Akıllı metin, otomatik düzeltme ve kaydırarak yazma gibi olağan klavye işlevleri dışında, Chrooma Klavye uygulaması yerleşik bir düzeltici ile birlikte geliyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum