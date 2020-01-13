



Huawei telefonlarda ekran zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. Böylece her seferinde ekranı kilitlemek zorunda kalmadan ekranınız kendi kendine kapanır. Güç tuşuna daha az basar ve cihazınızın ömrünü uzatırsınız. Bazı durumlarda ise tam tersi şekilde ekran süresini artırmak ve hatta kapatmak isteyebilirsiniz. İşte adımlar.

Huawei Telefonda Ekran Zaman Aşımı Ayarı

İlk olarak, Ayarlar menüsüne gidin.

Ardından, Ekran'a gidin ve seçin.

Ardından bazı telefonlarda Ekran zaman aşımı bazı Huawei telefonlarda ise Uyku adı altında görünen menüden otuz saniye ila beş dakika arasında ekran zaman aşımı süresini seçebilirsiniz.

Ekran zaman aşımı süresini tamamen kapalı duruma da getirebilirsiniz. Huawei telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak ekran zaman aşımını uzatmak pil ömrünü belirgin oranda düşürebilir.

Bunun yanında Huawei telefonu USB üzerinden bağladığınızda ekranın her zaman açık kalmasını da sağlayabilirsiniz:

Bunu yapmak için Ayarlar – Sistem – Geliştirici Seçenekleri'ne gidin.

Ardından Uyanık Kal'a dokunun.

Not: Huawei telefonda Geliştirici Seçenekleri her zaman varsayılan olarak etkin değildir. Etkinleştirmek için şunu yapın:





Ayarlar – Sistem – Cihaz Hakkında – Yazılım bilgisi.

Ardından, etkinleştirmek için Yapı numarası'na 7 kez dokunun.

Ekran Zaman Aşımı Çalışmıyor

Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmediyse, Huawei telefonda güç tasarrufu modu açık olabilir. Ayarlara gidin ve pil bölümünden güç tasarrufu modunu kapatın. Ekran zaman aşımı süresi şimdi çalışmalıdır.

Huawei telefonlarda ekran süresi ile ilgili bir başka harika özellik de ekran menüsünde yer alan 'Smart Stay' özelliğidir. Smart Stay, ekrana bakıp bakmadığınıza bağlı olarak ekranı açar veya kapatır. Bunun için telefonun ön tarafında bulunan sensörü kullanmaktadır.

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