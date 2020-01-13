



Yaklaşan kapaklı katlanabilir Galaxy telefonun görüntülerini birkaç kez görmüştük ve 11 Şubat'ta S20 ile birlikte tanıtılacağına dair büyük olasılıklar var. Ancak yeni bir gelişme Galaxy Fold'un halefi olmayacağını, aslında bunun yerine tamamen yeni bir aileyi başlatacağını gösteriyor.

Katlanabilir Samsung Galaxy Z Flip Geliyor

Samsung CEO'su, bir sonraki katlanabilir telefonun adını açıkladı ve S20 ailesini yapılan gizli toplantıda doğruladı. Daha önce, telefonun Galaxy Bloom olarak adlandırılacağını duymuştuk, çünkü Samsung'un Mobil başkanı DJ Koh böyle diyordu. Şimdi, saygın sızıntılara imza atan kanallara göre Bloom aslınd aGalaxy Z Flip olarak satılacak nihai ürünün kod adıydı.

Bloom takma adlı katlanabilir cihaz geçen hafta resmi bir poster veya belki de sunum slaytına benzeyen bulanık bir fotoğrafla desteklenmişti. Ancak yeni bilgilere göre yeni katlanabilir telefonun adı Galaxy Z Flip olacak.

Samsung'un yaklaşan katlanabilir telefonu bu noktada gizemini koruyor. Sızdırılan detayları arasında Super Fast şarj teknolojisi ile bazı canlı fotoğrafları ve söylentilerinin ötesinde özellikler açısından Snadragon 855 tahmini var. Zira son zamanlarda, "Fold 2"nin eski Snapdragon 855 yonga setine sarılacağına dair bir söylenti almıştık.





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