Facebook ve Messenger Silindiğinde Ne Olur?





Facebook hesabı silinir mi?

Hayır. Facebook uygulamasını kaldırmak Facebook hesabını silmez.

Kullanıcılar hala Facebook profilimi görebilir mi?

Evet. Facebook uygulamasını Android veya iPhone'dan kaldırmak Facebook profilinizi kaldırmaz. İnsanlar Facebook profilinizi görüntüleyebilir.

Kullanıcılar beni etiketleyebilir mi?

Evet. Profil teknik olarak açık olduğu için arkadaşlarınız sizi etiketleyebilir.

Facebook'taki eski mesajlara ve fotoğraflara ne olacak?

Hiçbir şey. Facebook onları silmeyecek. Bunun nedeni, telefonunuzun değil hesabınızdaki bulut depolama alanında depolanmasıdır.

Beğeniler ve yorumlara ne olur?

Eski beğenileriniz ve yorumlarınız oldukları gibi kalacaktır ve kullanıcılar mevcut paylaşımlarınız, beğenileriniz ve yorumlarınızla etkileşime girecektir. Ancak haberdar edilmezsiniz.

Sayfalar ve gruplar silinir mi?

Hayır. Facebook sahip olduğunuz hiçbir sayfayı veya grubu silmez. Benzer şekilde, sizi hiçbir gruptan veya sayfadan kaldırmaz.

Facebook üzerinden başka uygulamalara erişmeye devam edebilir miyim?

Evet. Candy Crush veya diğer alışveriş uygulamaları gibi diğer uygulamalara ve oyunlara erişmek için Facebook'u kullanabilirsiniz.

Arkadaş listem kaybolur mu?

Facebook uygulamasını kaldırdığınızda arkadaş listenize hiçbir şey olmaz. Yani uygulamayı yeniden yüklediğinizde tekrar eklemenize gerek yoktur.

Kullanıcılar arkadaşlık istekleri gönderebilir mi?

Evet. Hatta Facebook arama sonuçlarında çıkarsınız ve kullanıcılar sizi Facebook'a ekleyebilir.

Facebook bildirimlerine ne olur?

Uygulama artık telefonunuzda bulunmadığından, bildirimler gösterilmez. Ancak, Facebook'u telefonunuzdaki veya masaüstünüzdeki web sitesinden açarsanız, tüm bildirimler görüntülenir.

Telefona indirilen multimedya içeriğe ne olur?

Facebook'tan sık sık resim veya video indiririz. Facebook uygulamasını kaldırdığınızda, bu dosyalar telefonunuzdan silinmez.





Facebook uygulamasını kaldırdıktan sonra Facebook Messenger'ı kullanabilir miyim?

Facebook uygulamasını silerseniz, Messenger'ı aynı telefonda veya başka bir cihazda kullanmaya devam edebilirsiniz. Messenger'ı kullanmak için Facebook uygulamasını yüklemenize bile gerek yok. Uygulama Facebook hesabı olmadan çalışır.

Eski mesajlara ve fotoğraflara ne olur?

Silinmezler. Messenger'daki eski mesajlarınıza veya fotoğraflarınıza hiçbir şey olmuyor. Messenger uygulaması yeniden yüklenerek veya masaüstünde açılarak medyalara erişilebilir.

Kullanıcılar size mesaj gönderebilir

Messenger uygulamasını kaldırmak profilinizi görünmez yapmaz. Kullanıcılar yine de size mesaj gönderebiliyor. Ancak, uygulama silindiğinden size bildirilmez.

Kullanıcılar son erişim zamanımı görebilir mi?

Messenger'ı kaldırırsanız kullanıcılar son girişinizi görmez. Ancak web sitesi üzerinden Facebook veya Messenger kullanıyorsanız, son erişim görünür (etkinse).

Messenger gruplarından silinir miyim?

Hayır. Messenger gruplarına üye olmaya devam edeceksiniz.

İndirilen görüntüler veya videolar silinecek mi?

Messenger, medya dosyalarını otomatik olarak telefona kaydetmez. Kaydet düğmesine manuel olarak basmanız gerekir. Uygulamayı kaldırdığınızda, bu dosyalar telefondan kaybolmaz.

Okundu bilgisi hakkında

Messenger uygulamasını kaldırdığınızda, kullanıcılar size mesaj gönderdiklerinde onay işareti bulunan boş bir gri daire görürler. Bunun nedeni, iletinin size teslim edilmemesidir. Facebook kullansanız bile sembol değişmez. Facebook web sitesinde mesaj dizisini açtığınızda iletildi sembolü gösterilir.

Facebook veya Messenger uygulaması silindiğinde, arkadaşlarım bunu bilir mi?

Tam olarak değil. Mesajlar teslim edilmediğinde veya Facebook'ta aktif olmadığınızda sadece tahmin yürütebilirler.

Facebook veya Messenger uygulama verilerini silerseniz ne olur?

Uygulamaların kaldırılması herhangi bir zarara neden olmasa bile, uygulama verilerinin silinmesi uygulamadan indirilen medya dosyalarını siler.

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