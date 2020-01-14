



Messenger'da bir kişiyi silmenin birkaç yolu var ve bu yollar koşullara göre kullanılabilir. Silmek istediğiniz kişi arkadaş listenizdeyse takip etmeniz gereken talimatlar aşağıdaki gibidir.

Messenger'da Bir Kişiyi Silmek

Web veya mobil uygulama (Android veya iOS) aracılığıyla Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silmek istediğiniz kişinin profil sayfasına gidin.

Arkadaş seçeneğine dokunun ve arkadaşlıktan kaldırın.

Messenger'da bir kişiyi silmenin başka bir yolu ise şöyle:

Messenger'ı açın. Özel masaüstü istemcisini de kullanabilirsiniz.

Kişiler'e dokunun.

Messenger sekmesinde kaldırmak istediğiniz kişiyi bulana kadar aşağı kaydırın.

Kişiyi bulduğunuzda Bilgi simgesine basın. Çağrı düğmesine yakındır.

Kişiyi Kaldır'ı seçin.

Kişiyi messenger'dan başarıyla sildiniz. Bunu yaptığınızda, kişi yine de size mesaj gönderebilir, ancak mesajlaşma isteği olarak görünecektir.

Mesaj İsteği'nde mesajı gönderen kişi mesajı okuyup okumadığınızı bilemez. Kabul etmeye karar verirseniz o zaman bilecektir. Silmeye karar verirseniz mesajı görüntülediğinizi fark edemez.

Arkadaş Listenizde Olmayan Birini Silmek

Şimdi, kurtulmayı planladığınız bu kişinin arkadaş listenizde olmadığını varsayalım.





Messenger'ı başlatın.

Kişiler'i seçin.

Messenger listesinde aşağı inin ve silmek istediğiniz kişiyi bulun.

Profil sayfasında Bilgi'ye dokunun. Çağrı düğmesinin yanındadır.

Kişiyi Kaldır'a dokunun.

Bundan sonra alacağınız mesajlar mesaj isteği olarak kalacaktır. Böylece kabul etmeyi veya silmeyi seçebilirsiniz.

Android Messenger'da Kişi Nasıl Silinir?

Messenger uygulamasını açın.

Aktif sekmesine basın.

Silmek istediğiniz kullanıcıyı bulmak için aşağı kaydırın.

Sohbet görüşmesini görüntülemek için profile dokunun.

Sayfanın sağ üst tarafında görülen ayarlar butonuna dokunun. Video simgesine yakındır.

Seçenekler arasında aşağı gidin ve İletileri Yoksay'a dokunun.

İletileri yok saymaya karar verdiğinizde, kişi size doğrudan ileti gönderdiğinde bildirim almazsınız ve tüm ileti dizileri ileti isteklerine taşınır. Kişi engellediğinizi bilmez.

Silme Seçeneği Mevcut Değilse?

Messenger kişiyi silme seçeneğini göstermiyorsa, şunu yapın:

Messenger'ı açın.

Kişiler üzerine dokunun.

Tüm Kişiler'e dokunun.

Tüm Kişiler listesini görüntülerken, silmek istediğiniz kişinin yanındaki bilgi butonuna dokunun.

Kişiyi Kaldır'a dokunun.

Bir kişiyi silmeye çalışırken #5900 hatası görüyorsanız, kişi sizi zaten engellidir veya doğrudan Messenger'dan eklenmemiştir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum