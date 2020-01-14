Messenger'ın En İyi Az Bilinen Özellikleri





Facebook Messenger'ın en iyi ve nispeten en az bilinen gizli özelliklerini sıraladık. İşte bunlar.

Arkadaşlarınızla veya Tek Başınıza Oyun Oynayın

Facebook Messenger uygulamasında arkadaşlarınızla ve hatta kendi başınıza oyun oynamanıza yarayan bir özellik var. Bu özellikte tek yapmanız gereken, oynamanız gereken oyunu seçmektir ve daha sonra rakibinize skorunuz bildirilir. Messenger uygulamasında şu anda çok fazla oyun var. Bu oyunlardan beğenilenleri Pacman ve Snake'ten b-top oyununa kadar uzanıyor. Bazı oyunların kendi emojileri var ve bunları mesaj atarak karşıdakiyle oyun başlatabilirsiniz. Örneğin birine b-top veya futbol ifadesi gönderirseniz mesajlaşma ekranında oyun açılır.

Messenger'a Facebook'a Giriş Yapmadan PC'den Erişin

Bir sonraki az bilinen özellik Facebook'a giriş yapmadan olmadan bilgisayarınızdan Facebook Messenger'a erişmenizi sağlıyor. Pek çok Facebook kullanıcısı, özellikle Messenger'ı kullananlar, Facebook'ta oturum açmadan Messenger'ı PC'lerinden kullanabileceklerini bilmiyor. Bu özellik 2015'ten beri var. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken tarayıcınızdan Messenger'a gitmek ve oturum açmak. Messenger bağlantısı: https://www.messenger.com

Messenger'da GIF Gönderme

Sohbetlerde arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz birçok GIF var. Popüler GIF web sitesini Imgur'u ziyaret edebilirdiniz ancak ne yazık ki engelli. Bu sitede büyük bir GIF veritabanı bulunuyor. Ancak internette her yerde GIF'ler var. Kendi hazırladığınız GIF'leri dahi Messenger'da paylaşabilirsiniz ve otomatik olarak oynatılmaya başlar.





Bildirimleri Kapatma

Messenger bildirimlerini devre dışı bırakmak için:

Messenger uygulamasını açın

Sohbet penceresine gidin.

Ardından, Ayarlar'ı açmak için ekranın sağ üst köşesindeki 'i' simgesine dokunun.

Şimdi bildirimler/uyarılar menüsüne gidin.

Burada bildirimlerin yanındaki butonu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz,

Bu ekranda bildirim kişiselleştirme menüsü de var.

Sohbet Penceresine Ana Ekrandan Ulaşın

Cihazınızda Messenger uygulamasını açın.

Ardından, konuşma penceresine gidin ve sohbet baloncuğunu ana ekranda görmek istediğiniz kişiye dokunun.

Ekranın sağ üst köşesindeki daire içine alınmış 'i' simgesine dokunarak Sohbet Ayarları'na gidin.

Gelen ekranda, ekranın sağ üst köşesinde üç noktalı bir sembol göreceksiniz. Dokunun ve ardından "Kısayol Oluştur" u seçin.

Sohbet kısayolları siz kaldırmadıkça telefonunuzun ana ekranında kalır.

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